Apple dÃ©pose de moins en moins de brevets.

En 2025, 323 272 brevets ont Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©s aux Ã‰tats-Unis, tandis que 393 344 demandes ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es. Samsung arrive une nouvelle fois en tÃªte du classement, avec 7 054 brevets amÃ©ricains dÃ©posÃ©s, soit une hausse de 11 % par rapport Ã l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Ce rÃ©sultat permet au gÃ©ant sud-corÃ©en de conserver la premiÃ¨re place du classement IFI pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive. TSMC se classe deuxiÃ¨me avec 4 194 brevets, enregistrant une progression de 5 % sur un an. Qualcomm arrive en troisiÃ¨me position avec 3 749 brevets, soit une augmentation de 9,5 %. Huawei se place quatriÃ¨me avec 3 052 brevets, contre 3 046 l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, et Samsung Display complÃ¨te le top 5 avec 2 859 brevets, soit une hausse de 10,1 %.
Apple n'arrive qu'en sixiÃ¨me position cette annÃ©e. En 2025, l'entreprise a obtenu 2 722 brevets amÃ©ricains, contre 3 082 en 2024, soit une baisse de 11,7 % sur un an. Il est Ã noter que le nombre total de brevets amÃ©ricains dÃ©livrÃ©s en 2025 a diminuÃ© d'environ 1 %, tandis que le nombre de demandes dÃ©posÃ©es a chutÃ© de 9 %. Par ailleurs, des gÃ©ants de la technologie comme Google et NVIDIA ne figurent mÃªme pas dans le top 10 cette annÃ©e. NÃ©anmoins, la baisse de prÃ¨s de 12 % du nombre de brevets dÃ©posÃ©s par Apple est alarmante, surtout compte tenu des dÃ©parts importants de ses employÃ©s clÃ©s en 2025 et de l'utilisation par l'entreprise de solutions basÃ©es sur Google Gemini pour une future version mise Ã jour de Siri. De toute Ã©vidence, l'entreprise a perdu ses meilleurs talents.
