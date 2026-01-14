Test LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A - MÃ©ga-Dimension (Nintendo Switch 2) - Une histoire parallÃ¨le qui dÃ©bute mal.

PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 15:41:40: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Deux mois aprÃ¨s la sortie de LÃ©gendes PokÃ©mon : ZA, les joueurs peuvent dÃ©sormais dÃ©bourser encore plus d'argent pour le DLC Mega Dimension. Ce contenu vise Ã ajouter de nouveaux PokÃ©mon au casting, des activitÃ©s rÃ©pÃ©tables, et ce, par des moyens pour le moins discutables. L'intrigue dÃ©bute en parallÃ¨le de l'histoire principale. Une Ã©trange jeune fille nommÃ©e Anya apparaÃ®t Ã l'HÃ´tel Z et souhaite prÃ©parer des beignets. Pourquoi des beignets ? Eh bien, elle les offre au PokÃ©mon lÃ©gendaire Hoopa, qui utilise son pouvoir de malice pour ouvrir des portails vers l'Hyperscape d'Illumis. Ce sont d'Ã©tranges dimensions oÃ¹ l'on trouve des PokÃ©mon rares, et le joueur peut explorer une version plus morne de la ville tout en chassant et en combattant des PokÃ©mon. Le hic, c'est que ces PokÃ©mon ont tous Ã©trangement dÃ©passÃ© le niveau 100. De l'avis gÃ©nÃ©ral, ce DLC est destinÃ© aux joueurs en quÃªte de dÃ©fi. Et c'est rÃ©ussi. Impossible de se lancer dans ces portails sans Ãªtre prÃ©parÃ© Ã ce qui vous attend. Ils regorgent souvent de PokÃ©mon MÃ©ga-Ã‰voluÃ©s rebelles, particuliÃ¨rement coriaces. Nous ne nous en plaignons pas pas, car la courbe de difficultÃ© Ã©tait plutÃ´t plaisante. AprÃ¨s avoir terminÃ© le jeu principal sans difficultÃ©, c'Ã©tait agrÃ©able d'Ãªtre mis Ã l'Ã©preuve. MÃªme les combats d'arÃ¨ne contre les PokÃ©mon Ã©voluÃ©s plus imposants obligent Ã esquiver et Ã rouler pour tenter de les vaincre le plus rapidement possible. Sans blague, ces quelques niveaux Â« supplÃ©mentaires Â» pour ces PokÃ©mon dimensionnels font une Ã©norme diffÃ©rence au niveau des statistiques, et ils sont loin d'Ãªtre une promenade de santÃ©. Une fois l'installation terminÃ©e et les cinÃ©matiques muettes agaÃ§antes passÃ©es, PokÃ©mon Legends: ZA Mega Dimension se rÃ©sume Ã un gameplay rÃ©pÃ©titif, voire monotone, qui devient vite lassant. L'Hyperscape d'Illumis est d'un ennui mortel, mÃªme si le concept de dimensions et de failles est prometteur sur le papier.
