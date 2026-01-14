RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour le Galaxy S26 Ultra : charge Ã  75 % en 30 minutes et batterie neuve

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour le Galaxy S26 Ultra : charge Ã  75 % en...
PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 15:31:10: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe futur Samsung Galaxy S26 Ultra continue de se dessiner, et les derniÃ¨res fuites concernant la gestion de l'Ã©nergie rÃ©vÃ¨lent un changement attendu depuis des annÃ©es par les fans. AprÃ¨s des gÃ©nÃ©rations de prudence extrÃªme, il semble que le gÃ©ant corÃ©en soit enfin prÃªt Ã  rÃ©volutionner les temps de charge de ses fleurons, rÃ©duisant ainsi l'Ã©cart avec ses concurrents les plus agressifs. D'aprÃ¨s de nouvelles donnÃ©es partagÃ©es par le cÃ©lÃ¨bre informateur Ice Universe , le Galaxy S26 Ultra franchira un cap important en matiÃ¨re de puissance de charge filaire, passant de 45 W Ã  une puissance maximale de 60 W. Des tests internes rÃ©alisÃ©s dans des conditions contrÃ´lÃ©es affichent des rÃ©sultats surprenants, du moins par rapport aux modÃ¨les prÃ©cÃ©dents. Mais la vitesse n'est pas le seul axe d'amÃ©lioration. D'une batterie lÃ©gÃ¨rement plus performante Ã  une nouvelle technologie d'affichage respectueuse de la vie privÃ©e, dÃ©couvrons comment Samsung compte rÃ©volutionner l'expÃ©rience utilisateur en 2026.

Les derniÃ¨res fuites publiÃ©es par Ice Universe confirment que la charge filaire du Galaxy S26 Ultra atteindra une puissance maximale de 60 W , dÃ©passant ainsi les 45 W prÃ©cÃ©dents. Lors de tests rÃ©alisÃ©s dans des conditions contrÃ´lÃ©es, le smartphone a effectuÃ© la transition de 0 % Ã  75 % en 30 minutes , un rÃ©sultat qui suggÃ¨re une approche plus agressive de la gestion de l'Ã©nergie. L'appareil devrait intÃ©grer une batterie de 5200 mAh , une valeur lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieure Ã  celle des gÃ©nÃ©rations rÃ©centes, mais toujours infÃ©rieure Ã  celle des concurrents chinois qui utilisent des batteries silicium-carbone Pour atteindre la puissance maximale, vous aurez besoin d'un chargeur compatible ; Samsung prÃ©voit d'en proposer un officiel, en tant qu'accessoire dÃ©diÃ© et potentiellement disponible dÃ¨s le lancement, mÃªme s'il n'est pas inclus dans la boÃ®te. Dans le mÃªme temps, l'entreprise prÃ©pare Ã©galement une mise Ã  jour pour la recharge sans fil, avec une puissance maximale portÃ©e Ã  25 W , afin de rÃ©duire encore les temps de charge. Il s'agit bien sÃ»r de la recharge Qi2 25 W.

Le Galaxy S26 Ultra adoptera le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur tous les marchÃ©s prÃ©vus, ce qui tÃ©moigne d'une cohÃ©rence de plateforme par rapport Ã  certaines gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. L'Ã©cran AMOLED conservera des dimensions similaires au modÃ¨le prÃ©cÃ©dent, mais introduira la technologie OLED Flex Magic Pixel , qui permettra d'activer la fonction Privacy Display via des solutions d'intelligence artificielle . L'arriÃ¨re de l'appareil accueillera le module camÃ©ra dÃ©diÃ© classique , mais aucun autre dÃ©tail n'a Ã©tÃ© confirmÃ© pour le moment. De plus amples informations devraient Ãªtre communiquÃ©es dans les semaines Ã  venir, Ã  l'approche de la prÃ©sentation officielle prÃ©vue fin fÃ©vrier 2026 .
Test LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A - MÃ©ga-Di... »« Les nouvelles lunettes Google ne sont pa...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
13-01Le Google Pixel 10a pourrait arriver plus tÃ´t que prÃ©vu : sa sortie est imminente.
05-01AchÃ¨teriez-vous un BlackBerry en 2026 ? Click Communicator lâ€™espÃ¨re
29-12Exynos sans AMD ? Samsung mise sur son propre GPU
29-12Samsung teste une batterie de 20 000 mAh.
23-12Samsung vient d'annuler l'un de ses tÃ©lÃ©phones phares. La raison surprend toute l'industrie.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A - MÃ©ga-Dimension (Nintendo Switch 2) - Une histoire parallÃ¨le qui dÃ©bute mal.
Mobile Mobile
RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour le Galaxy S26 Ultra : charge Ã  75 % en 30 minutes et batterie neuve
Google Google
Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont dÃ©jÃ  essayÃ© l'application associÃ©e.
Social Social
MÃªme Meta ne croit plus au MÃ©tavers : il le sacrifie et opte pour des Ray-Ban.
VidÃ©o VidÃ©o
Les vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA deviennent de plus en plus rÃ©alistes : Google Veo 3.1 les filme dÃ©sormais en 4K, mÃªme Ã  la verticale.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?