RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour le Galaxy S26 Ultra : charge Ã  75 % en 30 minutes et batterie neuve

Le futur Samsung Galaxy S26 Ultra continue de se dessiner, et les derniÃ¨res fuites concernant la gestion de l'Ã©nergie rÃ©vÃ¨lent un changement attendu depuis des annÃ©es par les fans. AprÃ¨s des gÃ©nÃ©rations de prudence extrÃªme, il semble que le gÃ©ant corÃ©en soit enfin prÃªt Ã rÃ©volutionner les temps de charge de ses fleurons, rÃ©duisant ainsi l'Ã©cart avec ses concurrents les plus agressifs. D'aprÃ¨s de nouvelles donnÃ©es partagÃ©es par le cÃ©lÃ¨bre informateur Ice Universe , le Galaxy S26 Ultra franchira un cap important en matiÃ¨re de puissance de charge filaire, passant de 45 W Ã une puissance maximale de 60 W. Des tests internes rÃ©alisÃ©s dans des conditions contrÃ´lÃ©es affichent des rÃ©sultats surprenants, du moins par rapport aux modÃ¨les prÃ©cÃ©dents. Mais la vitesse n'est pas le seul axe d'amÃ©lioration. D'une batterie lÃ©gÃ¨rement plus performante Ã une nouvelle technologie d'affichage respectueuse de la vie privÃ©e, dÃ©couvrons comment Samsung compte rÃ©volutionner l'expÃ©rience utilisateur en 2026.
Les derniÃ¨res fuites publiÃ©es par Ice Universe confirment que la charge filaire du Galaxy S26 Ultra atteindra une puissance maximale de 60 W , dÃ©passant ainsi les 45 W prÃ©cÃ©dents. Lors de tests rÃ©alisÃ©s dans des conditions contrÃ´lÃ©es, le smartphone a effectuÃ© la transition de 0 % Ã 75 % en 30 minutes , un rÃ©sultat qui suggÃ¨re une approche plus agressive de la gestion de l'Ã©nergie. L'appareil devrait intÃ©grer une batterie de 5200 mAh , une valeur lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieure Ã celle des gÃ©nÃ©rations rÃ©centes, mais toujours infÃ©rieure Ã celle des concurrents chinois qui utilisent des batteries silicium-carbone Pour atteindre la puissance maximale, vous aurez besoin d'un chargeur compatible ; Samsung prÃ©voit d'en proposer un officiel, en tant qu'accessoire dÃ©diÃ© et potentiellement disponible dÃ¨s le lancement, mÃªme s'il n'est pas inclus dans la boÃ®te. Dans le mÃªme temps, l'entreprise prÃ©pare Ã©galement une mise Ã jour pour la recharge sans fil, avec une puissance maximale portÃ©e Ã 25 W , afin de rÃ©duire encore les temps de charge. Il s'agit bien sÃ»r de la recharge Qi2 25 W.
Le Galaxy S26 Ultra adoptera le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur tous les marchÃ©s prÃ©vus, ce qui tÃ©moigne d'une cohÃ©rence de plateforme par rapport Ã certaines gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. L'Ã©cran AMOLED conservera des dimensions similaires au modÃ¨le prÃ©cÃ©dent, mais introduira la technologie OLED Flex Magic Pixel , qui permettra d'activer la fonction Privacy Display via des solutions d'intelligence artificielle . L'arriÃ¨re de l'appareil accueillera le module camÃ©ra dÃ©diÃ© classique , mais aucun autre dÃ©tail n'a Ã©tÃ© confirmÃ© pour le moment. De plus amples informations devraient Ãªtre communiquÃ©es dans les semaines Ã venir, Ã l'approche de la prÃ©sentation officielle prÃ©vue fin fÃ©vrier 2026 .
