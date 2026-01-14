Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont dÃ©jÃ  essayÃ© l'application associÃ©e.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont ...
PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 15:30:12: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLe dÃ©veloppement du logiciel pour les futures lunettes connectÃ©es de Google entre dans une phase plus claire grÃ¢ce Ã  un premier aperÃ§u de ce qui sera l' application compagnon . GrÃ¢ce Ã  une version trÃ¨s prÃ©liminaire issue d'une version de test d' Android Studio , nous pouvons avoir un premier aperÃ§u de la maniÃ¨re dont le systÃ¨me interagira avec les lunettes, mÃªme si une configuration complÃ¨te ne sera pas possible sans le matÃ©riel dÃ©diÃ©. Le code de l'application contient plusieurs lignes dÃ©diÃ©es Ã  la gestion des notifications vocales , notamment lorsque l'utilisateur est en conversation. Les fonctions identifiÃ©es permettent de dÃ©sactiver automatiquement les alertes lorsque les lunettes dÃ©tectent une conversation en cours. Le systÃ¨me utilise un mode appelÃ© dÃ©tection de conversation , conÃ§u pour suspendre les notifications sans transfÃ©rer l'audio ni les images vers des serveurs externes. Le traitement s'effectue directement sur les lunettes, en fonction des textes de l'application. Il existe Ã©galement diverses options pour paramÃ©trer une pause manuelle des notifications, les rÃ©fÃ©rences trouvÃ©es suggÃ©rant des intervalles de 1, 2, 4 ou 8 heures , afin de limiter les interruptions de maniÃ¨re ciblÃ©e.

L'application contient des avertissements concernant la compatibilitÃ© des lunettes avec les fonctionnalitÃ©s Gemini , indiquant que tous les modÃ¨les ne pourront pas gÃ©rer les mÃªmes capacitÃ©s. Certains appareils peuvent ne pas Ãªtre compatibles et nÃ©cessiter une version plus rÃ©cente. Parmi les options figurent le rÃ©glage de la luminositÃ© et un curieux mode audio uniquement permettant de dÃ©sactiver complÃ¨tement l'Ã©cran des lunettes, un choix qui correspond Ã  l'existence de modÃ¨les sans Ã©cran que Google prÃ©parerait, mais qui semble Ã©galement disponible pour les versions Ã©quipÃ©es d'un Ã©cran. Des commandes dÃ©diÃ©es Ã  la camÃ©ra font Ã©galement leur apparition , notamment la sÃ©lection de la rÃ©solution vidÃ©o : les options identifiÃ©es indiquent des valeurs allant jusquâ€™Ã  3K , toutefois marquÃ©es comme expÃ©rimentales, en plus de la rÃ©solution plus courante de 1080p . Il est Ã©galement fait mention d'un systÃ¨me qui empÃªche l'enregistrement si la LED d'enregistrement s'Ã©teint , une mesure liÃ©e Ã  la protection de la vie privÃ©e. Il faut dire que ces dÃ©tails suggÃ¨rent un cadre logiciel dÃ©jÃ  structurÃ© , en attente du lancement des nouveaux modÃ¨les de lunettes que Google (et d'autres) prÃ©parent pour un avenir proche.
RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour... »« MÃªme Meta ne croit plus au MÃ©tavers : ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
13-01Google restreint l'IA : les aperÃ§us de l'IA sont retirÃ©s des recherches SantÃ© en raison de trop nombreux bugs.
12-01Gmail abandonne POP3 et Gmailify : quelles sont les nouveautÃ©s pour les comptes externes ?
08-01Google annonce une vague d'IA pour Gmail, dont une grande partie est gratuite !
07-01Google dÃ©sactive discrÃ¨tement une fonctionnalitÃ© clÃ© de Gmail : les utilisateurs sont indignÃ©s.
06-01Avec Gemini sur Google TV, les interfaces seront bien meilleures
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A - MÃ©ga-Dimension (Nintendo Switch 2) - Une histoire parallÃ¨le qui dÃ©bute mal.
Mobile Mobile
RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour le Galaxy S26 Ultra : charge Ã  75 % en 30 minutes et batterie neuve
Google Google
Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont dÃ©jÃ  essayÃ© l'application associÃ©e.
Social Social
MÃªme Meta ne croit plus au MÃ©tavers : il le sacrifie et opte pour des Ray-Ban.
VidÃ©o VidÃ©o
Les vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA deviennent de plus en plus rÃ©alistes : Google Veo 3.1 les filme dÃ©sormais en 4K, mÃªme Ã  la verticale.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?