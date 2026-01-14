Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont dÃ©jÃ  essayÃ© l'application associÃ©e.

Le dÃ©veloppement du logiciel pour les futures lunettes connectÃ©es de Google entre dans une phase plus claire grÃ¢ce Ã un premier aperÃ§u de ce qui sera l' application compagnon . GrÃ¢ce Ã une version trÃ¨s prÃ©liminaire issue d'une version de test d' Android Studio , nous pouvons avoir un premier aperÃ§u de la maniÃ¨re dont le systÃ¨me interagira avec les lunettes, mÃªme si une configuration complÃ¨te ne sera pas possible sans le matÃ©riel dÃ©diÃ©. Le code de l'application contient plusieurs lignes dÃ©diÃ©es Ã la gestion des notifications vocales , notamment lorsque l'utilisateur est en conversation. Les fonctions identifiÃ©es permettent de dÃ©sactiver automatiquement les alertes lorsque les lunettes dÃ©tectent une conversation en cours. Le systÃ¨me utilise un mode appelÃ© dÃ©tection de conversation , conÃ§u pour suspendre les notifications sans transfÃ©rer l'audio ni les images vers des serveurs externes. Le traitement s'effectue directement sur les lunettes, en fonction des textes de l'application. Il existe Ã©galement diverses options pour paramÃ©trer une pause manuelle des notifications, les rÃ©fÃ©rences trouvÃ©es suggÃ©rant des intervalles de 1, 2, 4 ou 8 heures , afin de limiter les interruptions de maniÃ¨re ciblÃ©e.
L'application contient des avertissements concernant la compatibilitÃ© des lunettes avec les fonctionnalitÃ©s Gemini , indiquant que tous les modÃ¨les ne pourront pas gÃ©rer les mÃªmes capacitÃ©s. Certains appareils peuvent ne pas Ãªtre compatibles et nÃ©cessiter une version plus rÃ©cente. Parmi les options figurent le rÃ©glage de la luminositÃ© et un curieux mode audio uniquement permettant de dÃ©sactiver complÃ¨tement l'Ã©cran des lunettes, un choix qui correspond Ã l'existence de modÃ¨les sans Ã©cran que Google prÃ©parerait, mais qui semble Ã©galement disponible pour les versions Ã©quipÃ©es d'un Ã©cran. Des commandes dÃ©diÃ©es Ã la camÃ©ra font Ã©galement leur apparition , notamment la sÃ©lection de la rÃ©solution vidÃ©o : les options identifiÃ©es indiquent des valeurs allant jusquâ€™Ã 3K , toutefois marquÃ©es comme expÃ©rimentales, en plus de la rÃ©solution plus courante de 1080p . Il est Ã©galement fait mention d'un systÃ¨me qui empÃªche l'enregistrement si la LED d'enregistrement s'Ã©teint , une mesure liÃ©e Ã la protection de la vie privÃ©e. Il faut dire que ces dÃ©tails suggÃ¨rent un cadre logiciel dÃ©jÃ structurÃ© , en attente du lancement des nouveaux modÃ¨les de lunettes que Google (et d'autres) prÃ©parent pour un avenir proche.
