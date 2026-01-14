MÃªme Meta ne croit plus au MÃ©tavers : il le sacrifie et opte pour des Ray-Ban.

La nouvelle orientation de Meta vers sa division Reality Labs entraÃ®nera la suppression drastique d'au moins 1 000 emplois , une dÃ©cision qui reflÃ¨te un recentrage des prioritÃ©s internes. L'attention se porte dÃ©sormais sur les objets connectÃ©s , un secteur qui a suscitÃ© un intÃ©rÃªt croissant au sein du groupe dirigÃ© par Mark Zuckerberg ces derniÃ¨res annÃ©es, tandis que l'intÃ©rÃªt pour le MÃ©tavers a diminuÃ© par rapport au passÃ©. C'est un revers pour une entreprise qui avait justement changÃ© de nom en rÃ©fÃ©rence au MÃ©tavers auquel elle croyait tant. Cette rÃ©duction concerne environ 10 % de sa division Reality Labs , chargÃ©e du dÃ©veloppement de produits et services XR. Meta a confirmÃ© cette information par l'intermÃ©diaire de sa porte-parole, Tracy Clayton , qui a expliquÃ© cette dÃ©cision par une nouvelle orientation d'investissement. L'entreprise a en effet choisi de rÃ©orienter une partie de ses ressources du projet mÃ©tavers vers les objets connectÃ©s , avec l'intention de rÃ©investir les Ã©conomies rÃ©alisÃ©es pour soutenir la croissance de ce segment en 2026.
Les lunettes Ray-Ban de Meta , dÃ©veloppÃ©es en collaboration avec EssilorLuxottica, ont suscitÃ© un intÃ©rÃªt bien plus grand que les casques de rÃ©alitÃ© virtuelle. Le lancement du modÃ¨le Ray-Ban Display l'annÃ©e derniÃ¨re a renforcÃ© cette tendance, accompagnÃ© d'une demande croissante. Meta envisagerait de doubler sa capacitÃ© de production de lunettes dotÃ©es d'intelligence artificielle d'ici fin 2026. Le mÃ©tavers ne disparaÃ®t cependant pas de la vision de l'entreprise, du moins pas totalement. Une note interne du directeur technique Andrew Bosworth indique un changement d'approche : l'accent n'est plus mis sur une plateforme sociale principalement basÃ©e sur la rÃ©alitÃ© virtuelle , mais sur une prÃ©sence dÃ©veloppÃ©e avant tout pour les appareils mobiles .
