Les vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA deviennent de plus en plus rÃ©alistes : Google Veo 3.1 les filme dÃ©sormais en 4K, mÃªme Ã  la verticale.

Les vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA deviennent de plus en plus rÃ©alistes : Google ...
PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 15:28:22: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oLa mise Ã  jour Veo 3.1 apporte de nouveaux outils pour crÃ©er des clips plus cohÃ©rents, variÃ©s et naturels. Plus prÃ©cisÃ©ment, les amÃ©liorations concernent la gestion des images de rÃ©fÃ©rence, le rendu des mouvements et la qualitÃ© finale, avec un accent particulier sur les contenus verticaux et les productions nÃ©cessitant une haute rÃ©solution. La fonction Â« IngrÃ©dients pour la vidÃ©o Â» , dÃ©jÃ  connue pour transformer des images de rÃ©fÃ©rence en clips complets, introduit une gestion des scÃ¨nes plus expressive. MÃªme avec des indications courtes, le systÃ¨me construit des segments aux dialogues plus dÃ©taillÃ©s et Ã  la narration plus vivante. La cohÃ©rence des identitÃ©s des personnages semble plus stable : les visages et leurs traits restent reconnaissables mÃªme lorsque le dÃ©cor change, un aspect utile pour construire des sÃ©quences Ã  plusieurs Ã©tapes sans interruptions visuelles. Cette mise Ã  jour amÃ©liore Ã©galement la gestion des Ã©lÃ©ments d'arriÃ¨re-plan. Les environnements, les objets et les textures restent cohÃ©rents d'une scÃ¨ne Ã  l'autre, assurant ainsi un contexte uniforme. De plus, les diffÃ©rents composants, y compris les Ã©lÃ©ments stylisÃ©s, s'intÃ¨grent dÃ©sormais plus harmonieusement au rÃ©sultat final.



Veo 3.1 introduit pour la premiÃ¨re fois la gÃ©nÃ©ration vidÃ©o au format 9:16 dans Ingredients to Video . Ceci permet d'Ã©viter le recadrage ou la rÃ©duction gÃ©nÃ©ralement appliquÃ©s aux contenus crÃ©Ã©s au format vertical lors de la conversion depuis des formats horizontaux. Pour les productions nÃ©cessitant une dÃ©finition supÃ©rieure, le systÃ¨me propose une conversion ascendante en 1080p et 4K . Le mode Full HD vise Ã  gÃ©nÃ©rer des clips plus nets et plus faciles Ã  monter, tandis que la 4K prÃ©serve les dÃ©tails et les textures avec une plus grande prÃ©cision.



Les nouvelles fonctionnalitÃ©s sont dÃ©ployÃ©es sur diffÃ©rents services. Des applications grand public comme YouTube Shorts et YouTube Create intÃ¨grent dÃ©sormais la fonctionnalitÃ© Â« IngrÃ©dients pour la vidÃ©o Â», et le mode portrait avec des fonctionnalitÃ©s avancÃ©es est Ã©galement disponible dans l' application Gemini . Les flux professionnels et d'entreprise bÃ©nÃ©ficient des mÃªmes fonctionnalitÃ©s sur Flow , l' API Gemini , Vertex AI et Google Vids , avec la possibilitÃ© d'obtenir des clips 1080p et 4K le cas Ã©chÃ©ant. L'intÃ©gration du systÃ¨me de vÃ©rification SynthID se poursuit . L'application Gemini reconnaÃ®t dÃ©sormais Ã©galement les vidÃ©os gÃ©nÃ©rÃ©es par les outils Google, grÃ¢ce Ã  un filigrane numÃ©rique invisible qui permet de vÃ©rifier directement l'origine du contenu. En rÃ©sumÃ©, les nombreuses nouvelles options amÃ©liorent l'utilisation de la plateforme sur diffÃ©rentes tailles d'Ã©cran et pour diffÃ©rents projets.
