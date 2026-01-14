L'idÃ©e de placer son ordinateur dans un congÃ©lateur circule depuis des annÃ©es sur les forums de passionnÃ©s d'informatique et d'overclocking. Cependant, la plupart de ces expÃ©riences Ã©chouent avant mÃªme d'avoir commencÃ©, gÃ©nÃ©ralement Ã cause de l'humiditÃ©, de la condensation ou de problÃ¨mes d'alimentation. Le youtubeur TrashBench a dÃ©cidÃ© d'aborder le sujet mÃ©thodiquement et de voir si, avec les bonnes hypothÃ¨ses, un succÃ¨s, mÃªme minime, Ã©tait possible. Le test utilisait une configuration aujourd'hui obsolÃ¨te, mais qui Ã©tait extrÃªmement performante Ã l'Ã©poque. Le systÃ¨me Ã©tait composÃ© d'un processeur Intel Core i7-9700K et d'une carte graphique GeForce GTX 1070. Au lieu d'un systÃ¨me de refroidissement classique, le concepteur avait utilisÃ© un congÃ©lateur coffre, qu'il avait modifiÃ© en scellant le couvercle et en amÃ©liorant l'isolation afin de limiter les entrÃ©es d'air chaud extÃ©rieur. Les composants Ã©taient suspendus par des courroies en caoutchouc afin de rÃ©duire la transmission des vibrations et le contact avec des surfaces froides. L'utilisation de grandes quantitÃ©s de gel de silice, absorbant l'humiditÃ© de l'air, jouait Ã©galement un rÃ´le essentiel. Au lieu de dÃ©marrer l'ordinateur immÃ©diatement, TrashBench a laissÃ© le systÃ¨me se stabiliser. ConcrÃ¨tement, cela impliquait de Â« stocker Â» de l'air froid et sec dans un congÃ©lateur. Les tests de performance n'ont commencÃ© qu'aprÃ¨s avoir atteint une tempÃ©rature d'environ -26 Â°C. L'expÃ©rience visait principalement l'overclocking de la carte graphique. Et c'est lÃ la premiÃ¨re dÃ©ception : la tempÃ©rature extrÃªmement basse n'a permis d'augmenter la frÃ©quence d'horloge que d'environ 240 MHz lors de l'overclocking. Les rÃ©sultats obtenus en jeu Ã©taient plutÃ´t modestes. Dans Far Cry 6, le systÃ¨me n'a gagnÃ© que trois images par seconde, dans Cyberpunk 2077 quatre, et le meilleur rÃ©sultat a Ã©tÃ© enregistrÃ© dans Shadow of the Tomb Raider, avec un gain de huit images par seconde. Compte tenu des mesures de refroidissement aussi radicales, ces rÃ©sultats sont loin d'Ãªtre rÃ©volutionnaires.
AprÃ¨s avoir sorti l'Ã©quipement du congÃ©lateur, les composants se sont avÃ©rÃ©s parfaitement secs. C'est un vÃ©ritable succÃ¨s, car la condensation est la cause la plus frÃ©quente de dÃ©faillance lors de tests similaires. Une isolation adÃ©quate, des absorbeurs d'humiditÃ© et une durÃ©e de fonctionnement limitÃ©e ont permis d'Ã©viter ce problÃ¨me. L'expÃ©rience a confirmÃ© qu'avec les prÃ©cautions appropriÃ©es, l'humiditÃ© peut Ãªtre maÃ®trisÃ©e, Ã condition que l'ordinateur ne fonctionne pas en continu dans de telles conditions. La conclusion de TrashBench est sans appel : si lâ€™ordinateur placÃ© au congÃ©lateur fonctionne bel et bien, la solution est extrÃªmement impraticable. Pour les adeptes de lâ€™overclocking extrÃªme, cette expÃ©rience relÃ¨ve davantage de la curiositÃ© que de la mÃ©thode Ã suivre. Pour la plupart des utilisateurs dont le systÃ¨me est configurÃ© par dÃ©faut, lâ€™effort et les risques encourus ne justifient absolument pas le gain de quelques images par seconde.
