Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Ordinateur dans un congÃ©lateur : un YouTubeur met le refroidissement extrÃªme Ã...
PubliÃ© le: 14/01/2026 @ 15:25:52: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielL'idÃ©e de placer son ordinateur dans un congÃ©lateur circule depuis des annÃ©es sur les forums de passionnÃ©s d'informatique et d'overclocking. Cependant, la plupart de ces expÃ©riences Ã©chouent avant mÃªme d'avoir commencÃ©, gÃ©nÃ©ralement Ã  cause de l'humiditÃ©, de la condensation ou de problÃ¨mes d'alimentation. Le youtubeur TrashBench a dÃ©cidÃ© d'aborder le sujet mÃ©thodiquement et de voir si, avec les bonnes hypothÃ¨ses, un succÃ¨s, mÃªme minime, Ã©tait possible. Le test utilisait une configuration aujourd'hui obsolÃ¨te, mais qui Ã©tait extrÃªmement performante Ã  l'Ã©poque. Le systÃ¨me Ã©tait composÃ© d'un processeur Intel Core i7-9700K et d'une carte graphique GeForce GTX 1070. Au lieu d'un systÃ¨me de refroidissement classique, le concepteur avait utilisÃ© un congÃ©lateur coffre, qu'il avait modifiÃ© en scellant le couvercle et en amÃ©liorant l'isolation afin de limiter les entrÃ©es d'air chaud extÃ©rieur. Les composants Ã©taient suspendus par des courroies en caoutchouc afin de rÃ©duire la transmission des vibrations et le contact avec des surfaces froides. L'utilisation de grandes quantitÃ©s de gel de silice, absorbant l'humiditÃ© de l'air, jouait Ã©galement un rÃ´le essentiel. Au lieu de dÃ©marrer l'ordinateur immÃ©diatement, TrashBench a laissÃ© le systÃ¨me se stabiliser. ConcrÃ¨tement, cela impliquait de Â« stocker Â» de l'air froid et sec dans un congÃ©lateur. Les tests de performance n'ont commencÃ© qu'aprÃ¨s avoir atteint une tempÃ©rature d'environ -26 Â°C. L'expÃ©rience visait principalement l'overclocking de la carte graphique. Et c'est lÃ  la premiÃ¨re dÃ©ception : la tempÃ©rature extrÃªmement basse n'a permis d'augmenter la frÃ©quence d'horloge que d'environ 240 MHz lors de l'overclocking. Les rÃ©sultats obtenus en jeu Ã©taient plutÃ´t modestes. Dans Far Cry 6, le systÃ¨me n'a gagnÃ© que trois images par seconde, dans Cyberpunk 2077 quatre, et le meilleur rÃ©sultat a Ã©tÃ© enregistrÃ© dans Shadow of the Tomb Raider, avec un gain de huit images par seconde. Compte tenu des mesures de refroidissement aussi radicales, ces rÃ©sultats sont loin d'Ãªtre rÃ©volutionnaires.



AprÃ¨s avoir sorti l'Ã©quipement du congÃ©lateur, les composants se sont avÃ©rÃ©s parfaitement secs. C'est un vÃ©ritable succÃ¨s, car la condensation est la cause la plus frÃ©quente de dÃ©faillance lors de tests similaires. Une isolation adÃ©quate, des absorbeurs d'humiditÃ© et une durÃ©e de fonctionnement limitÃ©e ont permis d'Ã©viter ce problÃ¨me. L'expÃ©rience a confirmÃ© qu'avec les prÃ©cautions appropriÃ©es, l'humiditÃ© peut Ãªtre maÃ®trisÃ©e, Ã  condition que l'ordinateur ne fonctionne pas en continu dans de telles conditions. La conclusion de TrashBench est sans appel : si lâ€™ordinateur placÃ© au congÃ©lateur fonctionne bel et bien, la solution est extrÃªmement impraticable. Pour les adeptes de lâ€™overclocking extrÃªme, cette expÃ©rience relÃ¨ve davantage de la curiositÃ© que de la mÃ©thode Ã  suivre. Pour la plupart des utilisateurs dont le systÃ¨me est configurÃ© par dÃ©faut, lâ€™effort et les risques encourus ne justifient absolument pas le gain de quelques images par seconde.
Les vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA devienn... »« Le Google Pixel 10a pourrait arriver plu...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
13-01Les prix de la RAM vont encore augmenter.
09-01PrÃ©sentation du mini PC Acer Veriton RA100 SFF
09-01Corsair a dÃ©voilÃ© un clavier dotÃ© d'un Stream Deck intÃ©grÃ©.
09-01Razer a lancÃ© un PC dÃ©diÃ© au travail avec l'IA.
09-01Voici la premiÃ¨re batterie Ã  semi-conducteurs : elle promet de rÃ©volutionner le monde des voitures Ã©lectriques.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A - MÃ©ga-Dimension (Nintendo Switch 2) - Une histoire parallÃ¨le qui dÃ©bute mal.
Mobile Mobile
RÃ©volution en matiÃ¨re de recharge pour le Galaxy S26 Ultra : charge Ã  75 % en 30 minutes et batterie neuve
Google Google
Les nouvelles lunettes Google ne sont pas encore officielles, mais certains ont dÃ©jÃ  essayÃ© l'application associÃ©e.
Social Social
MÃªme Meta ne croit plus au MÃ©tavers : il le sacrifie et opte pour des Ray-Ban.
VidÃ©o VidÃ©o
Les vidÃ©os rÃ©alisÃ©es par l'IA deviennent de plus en plus rÃ©alistes : Google Veo 3.1 les filme dÃ©sormais en 4K, mÃªme Ã  la verticale.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?