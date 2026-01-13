Le Google Pixel 10a pourrait arriver plus tôt que prévu : sa sortie est imminente.

Se connecter  
Le Google Pixel 10a pourrait arriver plus tôt que prévu : sa sortie est immine...
Publié le: 13/01/2026 @ 18:28:19: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa possible sortie anticipée du Google Pixel 10a suscite beaucoup d'intérêt. Une nouvelle rumeur évoque une arrivée mi-février , ce qui constituerait un changement important par rapport au calendrier habituel de la gamme, qui ne revient généralement qu'à la fin du printemps avec de nouveaux modèles. Cette information, révélée en avant-première, provient de Roland Quandt , une source fiable en matière de fuites Google. Alors, préparons-nous à en apprendre davantage sur le nouveau smartphone milieu de gamme de Google, qui devrait se décliner dans une nouvelle couleur pour le moins originale . D'après les fuites, Google prévoit de commercialiser le Pixel 10a dès la mi-février. Si cela se confirme, ce serait nettement plus tôt que l'an dernier, où le Pixel 9a avait été présenté en mars et disponible en avril après un léger retard. La rumeur ne s'arrête pas à la date. La gamme devrait inclure des versions 128 Go et 256 Go , avec quatre coloris : Obsidian , Fog , Lavender et le nouveau Berry . Cette dernière reprendrait le ton déjà utilisé par Google sur la Nest Cam de troisième génération , un choix visant à standardiser la palette des appareils domestiques.

Il ne devrait pas y avoir de changements majeurs par rapport au modèle actuel. En réalité, il s'agit d'un téléphone sans la mise à jour de la puce Tensor , avec un design quasiment inchangé et un positionnement qui pourrait permettre au Pixel 9a de rester compétitif dans le cadre des promotions actuelles. Il semblerait donc que le Pixel 10a soit un produit très similaire au modèle précédent , en attendant une confirmation officielle précisant les choix de Google concernant son modèle de milieu de gamme. Reste à voir comment l'entreprise entend positionner ce nouveau smartphone dans sa stratégie pour 2026.
