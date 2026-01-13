Se connecter  
Test UBOAT (PS5) - Un portage console handicapé par sa jouabilité
Publié le: 13/01/2026 @ 16:26:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosVous avez toujours rêvé de devenir commandant de sous-marin ? Grâce à UBOAT, c’est désormais possible sur PS5. Néanmoins, le portage de ce genre de jeux de gestion, né sur PC, a toujours été ambivalente sur consoles. D'un côté, on souhaite que tous puissent jouer à ce genre de titres ; de l'autre, il est difficile de les adapter à la manette. UBOAT représente pour une petite partie du public le Graal des simulations. Comme son nom l'indique, on se retrouve aux commandes d'un sous-marin allemand, dans le rôle du capitaine, pour accomplir diverses missions inspirées de faits historiques réels . Le menu initial permet de choisir le défi à relever, après avoir pris connaissance d'une brève description de chacun. Comme si cela ne suffisait pas, pour adapter l'expérience à chaque type de joueur, UBOAT propose non pas un, mais deux niveaux de difficulté. Nous pouvons ainsi choisir le niveau de difficulté du défi et le degré d'assistance nécessaire à l'équipage. Car, heureusement, nous ne serons pas seuls aux commandes du sous-marin ! Nous pourrons compter sur une équipe soudée, prête à se surpasser pour nous . À condition, bien sûr, que nous soyons capables de répondre à leurs besoins et de maintenir une bonne ambiance. Il est difficile de parler à la légère des mécaniques d'UBOAT. En effet, le jeu de Deep Water Studios n'est pas conçu pour offrir une expérience simpliste, mais bien une simulation réaliste de la vie sous-marine. Notre UBOAT sera truffé de machines, de leviers et de paramètres à surveiller. Il nous faudra planifier nos itinéraires, nous méfier des ennemis, et même les surprendre et les abattre à la torpille . Nous pourrons également nous déplacer dans la structure en vue subjective et gérer certains éléments manuellement, ou les confier à l'équipage.
