La mise à jour Android 16 de janvier apporte des correctifs pour la batterie et l'affichage

Publié le: 13/01/2026 @ 16:02:15: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidLe cycle de mises à jour de 2026 débute avec la mise à jour de sécurité de janvier pour Android 16 QPR2 , déployée sur un grand nombre d' appareils Pixel . Cette mise à jour apporte des correctifs qui affectent principalement la gamme Pixel 10 , notamment l'affichage , les performances graphiques et la réactivité de l'écran tactile . Cette mise à jour apporte également des correctifs utiles aux anciens modèles, comme la résolution des problèmes de consommation anormale de la batterie sur les Pixel 8 et versions ultérieures. Google a déployé la nouvelle version de janvier pour tous ses principaux modèles, du Pixel 7a au tout dernier Pixel 10 Pro Fold , avec des variantes spécifiques pour les régions Global , EMEA , Japon et Verizon . Chaque appareil reçoit le numéro de version BP4A.260105.004 , décliné ensuite en différents suffixes selon le marché. Le package inclut un correctif de sécurité unique daté du 5 janvier 2026 , mais l'essentiel de la mise à jour réside dans des améliorations fonctionnelles et des correctifs dédiés à des composants individuels. La série Pixel 10 bénéficie de trois améliorations au niveau de l'écran et des graphismes. Google améliore les performances du GPU dans des conditions spécifiques et résout le problème des lignes parasites qui apparaissaient lors de l'édition de photos HDR dans l' application Adobe Lightroom .

Sur les modèles Pixel 10 , la société corrige également le comportement de l' écran toujours allumé , qui présentait parfois un scintillement gênant . Cette même gamme corrige aussi le dysfonctionnement aléatoire de l' écran tactile , qui pouvait cesser de fonctionner dans certaines circonstances. La série Pixel 8 et les modèles ultérieurs bénéficient quant à eux d'un correctif dédié à la consommation anormale de la batterie , un problème signalé dans certaines conditions et désormais résolu. Google apporte également une modification à la section audio, en éliminant les tonalités de retour sonores fortes que certains utilisateurs rencontraient lors des appels Webex .

Cette mise à jour corrige également un problème de l' application Fonds d'écran et Styles : la suppression d'un fond d'écran Live Universe pouvait entraîner le blocage de l'application jusqu'au redémarrage de l'appareil. Le correctif rétablit le bon fonctionnement de l'application dans tous les cas signalés. Le correctif de janvier renforce la stabilité générale des appareils compatibles et résout certains problèmes potentiels pour les utilisateurs quotidiens des derniers modèles Pixel. Mais surtout, comme nous l'avons constaté récemment , la sécurité est primordiale , même sans nouvelles fonctionnalités majeures. Ceux qui le peuvent devraient effectuer la mise à jour sans hésiter.
