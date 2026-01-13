Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les nouvelles cartes graphiques AMD ne seront pas commercialisées avant 2028.
Publié le: 13/01/2026 @ 15:54:55: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDSelon certaines rumeurs, la prochaine génération de cartes graphiques gaming d'AMD, basée sur l'architecture RDNA 5, devrait être lancée après la série RTX 60 de NVIDIA. L'attente s'annonce donc longue. Des mises à jour mineures des solutions existantes sont possibles, mais compte tenu de la crise actuelle du marché de la mémoire, même cette option semble improbable. D'après l'initié Kepler_L2, AMD envisagerait de retarder la sortie de ses nouvelles cartes graphiques, car cela n'aurait aucun intérêt.

Il avait été précédemment annoncé que les cartes graphiques AMD de nouvelle génération, basées sur l'architecture RDNA 5, seraient fabriquées avec le procédé N3P de TSMC et lancées vers mi-2027. Puis, des informations ont circulé concernant la prochaine série RTX 60 de NVIDIA, nom de code Rubin, prévue pour le second semestre 2027, probablement vers la fin de l'année. Selon les données Kepler_L2, AMD lancera ses GPU après la série RTX 60, soit début 2028. Cette décision s'expliquerait par les marges de NVIDIA. Même si AMD tente une stratégie de prix agressive et arrive en tête, NVIDIA peut se permettre de baisser ses prix et de compenser. Dans ce cas de figure, NVIDIA pourrait lancer ses cartes graphiques à un prix comparable, voire inférieur, sur les segments grand public et haut de gamme, tout en reconquérant son statut de produit phare, comme c'est le cas depuis la GTX 980 Ti. AMD souhaite inverser cette tendance.
Windows 11 est désormais plus lent, mai... »« Intel est prêt à conquérir le marché...
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-01AMD pourrait relancer les processeurs Zen 3 pour lutter contre la crise de la mémoire.
02-01Le Ryzen 7 9800X3D bat le record du monde d'overclocking
26-12AMD se prépare à lancer la technologie EXPO 1.20.
24-11AMD augmente les prix de ses cartes graphiques. Ce n'est que le début de la crise.
04-11Une faille critique dans les processeurs AMD a été découverte. Vos données sont menacées.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test UBOAT (PS5) - Un portage console handicapé par sa jouabilité
Android Android
La mise à jour Android 16 de janvier apporte des correctifs pour la batterie et l'affichage
Google Google
Google restreint l'IA : les aperçus de l'IA sont retirés des recherches Santé en raison de trop nombreux bugs.
Internet Internet
L'Iran a brouillé l'internet d'Elon Musk. Blocage sans précédent de Starlink
Windows Windows
Windows 11 est désormais plus lent, mais plus sécurisé. Microsoft introduit HMAC.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?