Les nouvelles cartes graphiques AMD ne seront pas commercialisées avant 2028.

Selon certaines rumeurs, la prochaine génération de cartes graphiques gaming d'AMD, basée sur l'architecture RDNA 5, devrait être lancée après la série RTX 60 de NVIDIA. L'attente s'annonce donc longue. Des mises à jour mineures des solutions existantes sont possibles, mais compte tenu de la crise actuelle du marché de la mémoire, même cette option semble improbable. D'après l'initié Kepler_L2, AMD envisagerait de retarder la sortie de ses nouvelles cartes graphiques, car cela n'aurait aucun intérêt.
Il avait été précédemment annoncé que les cartes graphiques AMD de nouvelle génération, basées sur l'architecture RDNA 5, seraient fabriquées avec le procédé N3P de TSMC et lancées vers mi-2027. Puis, des informations ont circulé concernant la prochaine série RTX 60 de NVIDIA, nom de code Rubin, prévue pour le second semestre 2027, probablement vers la fin de l'année. Selon les données Kepler_L2, AMD lancera ses GPU après la série RTX 60, soit début 2028. Cette décision s'expliquerait par les marges de NVIDIA. Même si AMD tente une stratégie de prix agressive et arrive en tête, NVIDIA peut se permettre de baisser ses prix et de compenser. Dans ce cas de figure, NVIDIA pourrait lancer ses cartes graphiques à un prix comparable, voire inférieur, sur les segments grand public et haut de gamme, tout en reconquérant son statut de produit phare, comme c'est le cas depuis la GTX 980 Ti. AMD souhaite inverser cette tendance.
