Intel est prêt à conquérir le marché des consoles portables.
Publié le: 13/01/2026 @ 15:54:21: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLors du CES 2026, Intel a confirmé son intention de s'imposer sur le marché des consoles portables avec les processeurs Panther Lake. Si les précédentes gammes de processeurs Intel, notamment Meteor Lake et Lunar Lake, étaient déjà présentes dans certaines consoles portables, aucune n'avait pu rivaliser directement avec la vaste gamme de processeurs AMD série Z. Bien que Lunar Lake ait permis le lancement de quelques appareils notables, comme la MSI Claw, Intel semble opérer un changement radical dans son approche du segment des consoles portables avec la sortie de Panther Lake. Comme annoncé au CES 2026, Panther Lake constituera la pierre angulaire de la stratégie d'Intel dans l'écosystème des consoles portables. Outre la gamme standard Core Ultra Series 3, l'entreprise proposera des versions spécialisées des processeurs Panther Lake, conçues spécifiquement pour les consoles portables.

Intel devrait supprimer certains composants redondants de ces processeurs, tout en conservant des éléments clés tels que le nombre accru de cœurs graphiques Xe3, un nombre suffisant de cœurs CPU et, éventuellement, en éliminant complètement le NPU. Cette approche permettra à la puce de fonctionner exclusivement dans son domaine de prédilection et d'optimiser la puissance disponible pour les jeux. De son côté, AMD a très peu mis à jour son offre cette année, se limitant à la série Ryzen AI 400. Ses processeurs portables resteront donc globalement inchangés jusqu'à la sortie de Medusa Point l'année prochaine.
