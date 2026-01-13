Se connecter  
Les Technos : Episode du 13 janvier
Publié le: 13/01/2026 @ 09:02:34:
Les Technos


(00:00:00) :



• Baisse du nombre de questions sur StackOverflow (00:01:45) : Vers la fin des forums de Questions Réponses pour les devs suite à l'avancée des IA?
(Sources : techzine.eu (https://www.techzine.eu/news/devops/1...) , 36kr.com (https://eu.36kr.com/en/p/362634863555...) et theverge.com (https://www.theverge.com/podcast/8440...) )


• Et si on faisait tourner Windows, sur Linux? (00:19:46) : Et Loss32 est né.
(Sources : theregister.com (https://www.theregister.com/2026/01/0...) et loss32.org (https://loss32.org/) )


• Michelin acquiert 2 entreprises aux USA (00:27:41) : Michelin s'éloigne du pneu pour booster sa croissance.
(Sources : lamontagne.fr (https://www.lamontagne.fr/clermont-fe...) et boursorama.com (https://www.boursorama.com/bourse/act...) )


• CES: Huyndai va équiper ses usines des robots Atlas (00:38:19) : Avec le robot Atlas de Boston Dynamics, le robot devient un acteur économique réel.
(Sources : bostondynamics.com (https://bostondynamics.com/blog/bosto...) , numerama.com (https://www.numerama.com/tech/2154001...) et 01net.com (https://www.01net.com/actualites/atla...) )


• Peppol, un acronyme qui empêche la Belgique de dormir (00:52:21) : Simplification ou outil de contrôle?
(Source : levif.be (https://datanews.levif.be/actualite/b...) )


• Rob Pike dit ses vérités à l'IA (01:13:18) : L'un des pionniers s'inquiète de l'avenir de l'informatique.
(Source : developpez.com (https://intelligence-artificielle.dev...) )





Retrouvez toutes nos informations, liens, versions du podcast via notre site (https://lestechnos.be)
