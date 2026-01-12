La Nintendo Switch est sur le point de devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La Nintendo Switch est sur le point de devenir la deuxième console la plus vend...
Publié le: 12/01/2026 @ 19:09:43: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa Nintendo Switch s'apprête à franchir une étape historique qui la consacrera comme l'une des consoles les plus importantes de tous les temps : après des années de ventes soutenues et une longévité exceptionnelle, la plateforme hybride de Nintendo est sur le point de surpasser une icône absolue comme la Nintendo DS . L'annonce officielle est imminente, mais les chiffres parlent déjà d'eux-mêmes. La prochaine publication des résultats financiers de l'entreprise marquera un moment symbolique pour l'ensemble du secteur, puisque, selon les dernières données disponibles, la Switch a atteint 154,01 millions d'unités vendues dans le monde, égalant quasiment le chiffre de la Nintendo DS et ses 154,02 millions d'unités . Un écart minime, qui a très probablement été comblé dans les mois à venir. Le 3 février, Nintendo publiera ses nouveaux résultats financiers et confirmera officiellement son record, faisant de la Switch la plateforme la plus vendue de l'histoire de la firme japonaise. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il surpasse une console qui a marqué son époque grâce à des fonctionnalités novatrices comme le double écran, l'écran tactile et le stylet. La Switch, quant à elle, a bâti son succès sur un concept différent mais tout aussi révolutionnaire : sa nature hybride, combinant jeu portable et console de salon, un catalogue multiplateforme et une durée de vie exceptionnellement longue.

Il reste à voir si la Nintendo Switch peut aller encore plus loin. Seule la PlayStation 2 la devance encore au classement mondial des consoles les plus vendues de tous les temps, avec environ 160 millions d'unités écoulées. L'écart n'est pas hors de portée, mais il dépendra de la capacité de la Switch à maintenir ses ventes malgré son matériel plus ancien et l'intérêt croissant de Nintendo pour la prochaine génération de consoles.
« Siri fait peau neuve grâce à Google Ge...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-01Xbox 360 : Le 31 décembre 2025 est-il la date limite pour l’horloge interne ?
07-01La prochaine console Xbox sera basée sur Windows afin de se rapprocher du monde PC, selon un rapport.
07-01PS5, Sony présente la collection Hyperpop avec DualSense et des coques en trois nouvelles couleurs
05-01Quand sortira la PS6 ? Sony n'a toujours pas tranché.
02-01Des clés ROM pour PlayStation 5 sont apparues en ligne.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La Nintendo Switch est sur le point de devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps.
Apple Apple
Siri fait peau neuve grâce à Google Gemini : le contrat d’un milliard de dollars est désormais une réalité.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Avatar: Frontiers of Pandora - D'entre les Cendres (PS5) - Prolongez le film sur consoles
Google Google
Gmail abandonne POP3 et Gmailify : quelles sont les nouveautés pour les comptes externes ?
Internet Internet
Cloudflare pourrait se retirer d'Italie. L'entreprise a refusé de bloquer les sites pirates.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?