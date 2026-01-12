La Nintendo Switch est sur le point de devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps.

La Nintendo Switch s'apprête à franchir une étape historique qui la consacrera comme l'une des consoles les plus importantes de tous les temps : après des années de ventes soutenues et une longévité exceptionnelle, la plateforme hybride de Nintendo est sur le point de surpasser une icône absolue comme la Nintendo DS . L'annonce officielle est imminente, mais les chiffres parlent déjà d'eux-mêmes. La prochaine publication des résultats financiers de l'entreprise marquera un moment symbolique pour l'ensemble du secteur, puisque, selon les dernières données disponibles, la Switch a atteint 154,01 millions d'unités vendues dans le monde, égalant quasiment le chiffre de la Nintendo DS et ses 154,02 millions d'unités . Un écart minime, qui a très probablement été comblé dans les mois à venir. Le 3 février, Nintendo publiera ses nouveaux résultats financiers et confirmera officiellement son record, faisant de la Switch la plateforme la plus vendue de l'histoire de la firme japonaise. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il surpasse une console qui a marqué son époque grâce à des fonctionnalités novatrices comme le double écran, l'écran tactile et le stylet. La Switch, quant à elle, a bâti son succès sur un concept différent mais tout aussi révolutionnaire : sa nature hybride, combinant jeu portable et console de salon, un catalogue multiplateforme et une durée de vie exceptionnellement longue.
Il reste à voir si la Nintendo Switch peut aller encore plus loin. Seule la PlayStation 2 la devance encore au classement mondial des consoles les plus vendues de tous les temps, avec environ 160 millions d'unités écoulées. L'écart n'est pas hors de portée, mais il dépendra de la capacité de la Switch à maintenir ses ventes malgré son matériel plus ancien et l'intérêt croissant de Nintendo pour la prochaine génération de consoles.
