Siri fait peau neuve grâce à Google Gemini : le contrat d’un milliard de dollars est désormais une réalité.

La collaboration entre Apple et Google entre dans une nouvelle phase avec l'arrivée de Gemini au cœur de la prochaine génération de Siri , une évolution majeure qui marque un tournant dans leurs stratégies de développement internes. L'intégration sera disponible courant 2026, à une date encore indéterminée. La confirmation vient d'Apple, via un communiqué publié sur CNBC , qui clarifie l'orientation technologique choisie par l'entreprise et donne forme à des mois de rumeurs concernant les négociations entre les deux sociétés. Apple affirme avoir choisi Google Gemini après une évaluation approfondie, le considérant comme la plateforme la plus adaptée aux modèles de la Fondation Apple . Cette décision marque un tournant majeur dans l'organisation technique des services d'intelligence artificielle présents dans les appareils Apple. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un contrat pluriannuel et prévoit la mise en service des premières fonctionnalités dès cette année. Selon les médias américains, la transaction est évaluée à environ un milliard de dollars , bien que les détails financiers ne soient pas communiqués officiellement. D'après les informations disponibles, Google développe pour Apple un modèle à 1 200 milliards de paramètres , un projet d'une envergure dépassant les capacités des modèles internes de l'entreprise. Malgré cela, Apple reste activement impliquée : certaines fonctionnalités de Siri continueront de s'appuyer sur des modèles propriétaires , tandis que des tâches comme la synthèse et les outils d'organisation seront transférées vers Gemini.
Un autre aspect important concerne l'infrastructure . Le modèle ne fonctionnera pas sur les serveurs de Google , mais sur ceux d' Apple , un élément qui a un impact direct sur la gestion des données et le contrôle de l'environnement d'exploitation. Les sociétés ont publié un bref commentaire public sur l'accord, en plus de la déclaration partagée avec CNBC, précisant que l'accord garantira l'arrivée de fonctionnalités dans les prochains mois et confirmant la nature opérationnelle de l'initiative. Et avec cette initiative, Gemini, bien que sous un nom différent, acquiert une pièce importante dans la lutte contre ChatGPT , qui était jusqu'à présent lié à Apple pour ses fonctions d'intelligence artificielle . De fait, le monde des smartphones devient le domaine exclusif des modèles Gemini, aussi bien sur Android que sur iOS, ce qui représente une victoire significative pour Google , qui semble de plus en plus s'imposer comme le roi de l'IA dans un avenir proche. Du moins jusqu'à la prochaine révolution.
