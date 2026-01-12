Test Avatar: Frontiers of Pandora - D'entre les Cendres (PS5) - Prolongez le film sur consoles

Se connecter  
Test Avatar: Frontiers of Pandora - D'entre les Cendres (PS5) - Prolongez le fil...
Publié le: 12/01/2026 @ 17:03:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosFigurant parmi les films les plus lucratifs de tous les temps, il semble y avoir une raison suffisante pour que la franchise Avatar prenne son envol et soit adaptée au monde du jeu vidéo. Ce film de James Cameron, sorti en 2009, possède une très belle qualité visuelle, qui s'améliore encore jusqu'à la sortie du troisième film, Avatar : D'entre les Cendres, en 2025. C'était un véritable défi pour Ubisoft de donner vie à la beauté de Pandora dans sa dernière adaptation vidéoludique, Avatar : Frontiers of Pandora. Ce jeu vous plongera dans la peau d'un Na'vi luttant pour libérer son peuple de la menace que représentent les humains cherchant à contrôler Pandora. Développée par Massive Entertainment (Ubisoft Studio) en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney, cette extension From the Ashes fait suite à Avatar : Frontiers of Pandora et ramène les joueurs dans le vaste monde de Pandora, en se concentrant sur la Frontière Ouest. Cette extension propose une nouvelle histoire, de nouvelles zones à explorer et du contenu de jeu qui enrichit l'expérience de jeu de la série principale. L'histoire commence avec So'lek, un Na'vi du clan Sarentu, qui se réveille au milieu des ruines de la forêt de Kinglor. Les flammes qui embrasent les arbres, les cris des banshees blessées et un épais brouillard composent un tableau dramatique et tragique. Une attaque brutale de la RDA, alliée au clan Ash, a détruit son foyer, déchiré sa famille et l'a profondément marqué. Après avoir échappé à la zone dévastée, So'lek entreprend un long périple à la recherche des survivants du clan Sarentu. Ce voyage est bien plus qu'une simple quête : c'est une véritable épreuve de confiance et d'unité. Il rencontre d'autres clans Na'vi, d'abord réticents à l'aider, hantés par leurs traumatismes passés liés à la RDA. Le dialogue et les échanges qui s'ensuivent soulignent la difficulté de nouer des alliances dans un climat de peur et de méfiance. So'lek tente cependant de les convaincre que la menace est cette fois bien plus grave qu'un simple conflit local. C'est alors que le thème de l'unité commence à se dessiner, démontrant que chaque clan a des intérêts différents, mais qu'ils doivent s'unir pour la survie de Pandora. Au cœur du récit, So'lek est confronté à un dilemme personnel de plus en plus complexe. Il découvre des preuves que la RDA ne se contente pas de détruire la forêt, mais tente également d'exploiter une nouvelle ressource dangereuse dans la Frontière de l'Ouest. Ces preuves suscitent un profond conflit intérieur : doit-il assouvir sa vengeance personnelle contre le clan Ash, responsable de la mort de sa famille, ou mettre de côté cette rancune pour unir les Na'vi face à une menace plus grande encore ?
