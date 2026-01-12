Gmail abandonne POP3 et Gmailify : quelles sont les nouveautés pour les comptes externes ?

Se connecter  
Publié le: 12/01/2026 @ 15:50:51: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle prépare une refonte majeure de Gmail , qui impactera les utilisateurs gérant plusieurs boîtes de réception au sein du même service. Dès janvier 2026, certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles et l'expérience utilisateur sera profondément modifiée. Cette décision supprime plusieurs outils que beaucoup considéraient comme faisant partie intégrante de la plateforme. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour, mais d'un changement structurel qui impactera les habitudes quotidiennes des utilisateurs de plusieurs comptes. Google a décidé d'abandonner la prise en charge du protocole POP3 , ce qui empêche l'accès direct aux boîtes mail tierces. Gmailify , la fonctionnalité lancée en 2016 pour intégrer des outils comme les filtres et la protection anti-spam aux comptes Yahoo et Hotmail , sera également abandonnée durant cette même période. L'entreprise n'a pas officiellement fourni de raison, mais le protocole POP3 utilise des identifiants en clair , ce qui constitue une limitation importante selon les normes actuelles. Ce protocole est donc inadapté à un contexte où chaque transfert de données exige un niveau de protection élevé. La page d'assistance officielle précise ce qui sera perdu pour les comptes externes connectés à Gmail via POP3 ou Gmailify.

- Vous ne pourrez plus utiliser le système de protection anti-spam intégré , qui filtrait auparavant automatiquement les messages indésirables.
- Les notifications mobiles avancées , utiles pour mettre en évidence le contenu le plus pertinent, disparaîtront également .
- La catégorisation automatique , telle que Principale, Sociale et Promotions, ne fonctionnera plus sur les adresses tierces.
- Cette suppression affecte également les options de recherche plus sophistiquées , qui permettaient aux utilisateurs de localiser rapidement des informations spécifiques.

Une autre limitation importante concerne la version web de Gmail . Après la modification, la gestion des comptes non Gmail ne sera possible que via l'application mobile , tandis que le site web n'offrira plus l'accès aux boîtes de réception tierces. Le protocole IMAP restera disponible et vous permettra toujours de consulter les messages provenant de services externes. Ce mode ne garantit cependant pas les fonctions mentionnées ci-dessus, réduisant de fait le niveau d'intégration.

Ceux qui souhaitent conserver une adresse autre que Gmail peuvent toujours utiliser le transfert automatique en configurant leur fournisseur pour qu'il envoie une copie des messages entrants vers leur boîte de réception Google. Cependant, cette solution est partielle et ne rétablit pas les fonctionnalités supprimées. Pour les entreprises, Google propose des outils de migration Workspace , conçus pour migrer en masse les messageries professionnelles depuis d'autres services. Cependant, cette option est réservée aux utilisateurs professionnels et nécessite l'intégration à l'écosystème dédié. Cette transition laisse donc aux particuliers le choix entre une migration définitive vers Gmail ou une gestion plus fragmentée de leurs adresses externes . Cette conclusion confirme la centralisation croissante du service.
