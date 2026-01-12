Le processeur Panther Lake d'Intel surpasse son rival d'AMD. Deux fois plus d'images par seconde

Lors du CES 2026, Intel a officiellement dévoilé ses processeurs « Panther Lake », gravés selon le nouveau procédé 18A. Si l'architecture du processeur a suscité un vif intérêt, la véritable innovation résidait dans la puce graphique intégrée Arc B390. Tout porte à croire qu'Intel entre dans une nouvelle phase de la concurrence, où les iGPU ne sont plus un simple complément, mais une alternative viable aux cartes graphiques dédiées. D'après les informations révélées par Digital Foundry, Intel ne mâche pas ses mots. Sur Cyberpunk 2077, en résolution 1080p avec les paramètres Ultra et le ray tracing (ombres et reflets) activé, la puce haut de gamme Core Ultra X9 388H atteint 28 images par seconde. Sur le papier, le résultat n'a rien d'exceptionnel, mais seul un test comparatif direct révèle le véritable potentiel de ce GPU intégré. Le processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 équipé d'une puce Radeon 890M n'atteint que 14 images par seconde dans des conditions identiques. Cela signifie que Panther Lake offre des performances deux fois supérieures sur l'un des titres les plus exigeants de ces dernières années. Intel insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Lors de ses tests internes, le fabricant a constaté que Panther Lake est en moyenne 73 % plus rapide que « Strix Point » grâce à la technologie de mise à l'échelle d'image, et même 82 % plus rapide en résolution native. Concrètement, cela signifie que dans certains jeux, la carte graphique Arc B390 peut générer près de deux fois plus d'images par seconde que la Radeon 890M.
La comparaison des cartes graphiques dédiées rend les choses encore plus intéressantes. La Radeon RX 6600, considérée comme une carte milieu de gamme performante, atteint environ 27 images par seconde dans Cyberpunk 2077 avec les mêmes paramètres graphiques. La carte graphique intégrée d'Intel affiche un résultat quasiment identique. Cela signifie que, pour la première fois, un iGPU intégré à un processeur d'ordinateur portable se rapproche des performances des cartes graphiques dédiées d'il y a quelques années, sans la consommation d'énergie et le coût supplémentaires. Un facteur clé de ce succès réside dans la nouvelle technologie XeSS3, la dernière version de la technologie de mise à l'échelle d'image d'Intel. Le constructeur travaille en étroite collaboration avec les développeurs de jeux pour garantir la compatibilité avec XeSS3 dès la sortie des consoles. Cyberpunk 2077 la prend en charge nativement, ce qui permet de tripler le nombre d'images par seconde par rapport à XeSS2. Intel va encore plus loin en se comparant directement à NVIDIA. Selon l'entreprise, XeSS3 offre de meilleures performances que DLSS sur des cartes comme la RTX 4050, principalement grâce à sa prise en charge de la génération multi-images, une fonctionnalité absente chez NVIDIA.
Si les résultats présentés sont confirmés par d'autres tests indépendants, le marché des ordinateurs portables pourrait connaître une véritable révolution. Pour les utilisateurs, cela signifie une chose : des appareils plus fins, plus performants et plus abordables, sans compromis sur les performances graphiques.
