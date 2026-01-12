L'algorithme X sera mis en ligne. Elon Musk annonce la publication du code.

L'algorithme, anciennement celui de Twitter, désormais appelé X, a longtemps fait l'objet de controverses. Elon Musk, souhaitant mettre fin aux spéculations, a annoncé qu'il publierait le code source de l'algorithme de sa plateforme de médias sociaux d'ici une semaine. Elon Musk promet que d'ici sept jours, l'algorithme qui détermine le contenu affiché sur la plateforme X sera publié. Cet outil, controversé depuis des années et constamment accusé de partialité, fait l'objet de nombreuses critiques. C’est peut-être pour cette raison que cet homme d’affaires excentrique a annoncé la publication en ligne du code source ouvert. Celui-ci comprend le code gérant les systèmes de recommandation et de publicité. Des notes de développement décrivant les modifications apportées toutes les quatre semaines seront également disponibles. Cette annonce est toutefois à prendre avec des pincettes, car il s'agit d'une nouvelle déclaration de Musk concernant la divulgation de la technologie sous-jacente à la plateforme X. En 2023, l'entreprise a publié des fragments de l'algorithme sur GitHub. Cependant, ce code n'a pas été mis à jour depuis et ne ressemble plus guère à la version actuelle.
Le nouvel algorithme repose en grande partie sur Grok. Ce système est de plus en plus intégré au moteur de recommandation et est chargé de sélectionner le contenu parmi les quelque 100 millions de publications quotidiennes. Selon Musk, les modifications apportées au flux ne sont plus effectuées manuellement par des ingénieurs, mais par Grok. Grok analyse l'activité des utilisateurs, notamment les mentions « J'aime », les partages et le temps passé à lire les publications. Sur cette base, il prédit le contenu susceptible d'intéresser le plus un utilisateur. Ces prédictions influencent non seulement l'onglet « Pour vous », mais aussi l'ordre des publicités et des comptes suggérés. L'annonce de Musk intervient dans un contexte de frustration croissante des utilisateurs. En octobre, X a confirmé un bug important dans l'algorithme « Pour vous », entraînant une diminution de la fréquence d'affichage des publications des comptes suivis. L'entreprise a annoncé la résolution du problème, mais certains utilisateurs ont continué à le signaler.
Parallèlement, X et xAI font l'objet de critiques concernant les fonctionnalités de génération d'images de Grok. Le système est accusé de créer des images sexualisées de femmes et de mineurs. En réponse, l'Indonésie a bloqué l'accès à Grok et le Royaume-Uni a été invité à restreindre les contenus similaires. La ministre britannique des Technologies, Liz Kendall, a averti que l'inaction pourrait entraîner le blocage des services X au Royaume-Uni. Le dépôt Grok-1, accessible au public depuis début 2024, n'a pas été mis à jour depuis près de deux ans. Durant cette période, les versions internes du système ont évolué vers Grok-3. Cela soulève des questions quant à l'étendue de la technologie qui sera réellement dévoilée.
Le nouvel algorithme repose en grande partie sur Grok. Ce système est de plus en plus intégré au moteur de recommandation et est chargé de sélectionner le contenu parmi les quelque 100 millions de publications quotidiennes. Selon Musk, les modifications apportées au flux ne sont plus effectuées manuellement par des ingénieurs, mais par Grok. Grok analyse l'activité des utilisateurs, notamment les mentions « J'aime », les partages et le temps passé à lire les publications. Sur cette base, il prédit le contenu susceptible d'intéresser le plus un utilisateur. Ces prédictions influencent non seulement l'onglet « Pour vous », mais aussi l'ordre des publicités et des comptes suggérés. L'annonce de Musk intervient dans un contexte de frustration croissante des utilisateurs. En octobre, X a confirmé un bug important dans l'algorithme « Pour vous », entraînant une diminution de la fréquence d'affichage des publications des comptes suivis. L'entreprise a annoncé la résolution du problème, mais certains utilisateurs ont continué à le signaler.
Parallèlement, X et xAI font l'objet de critiques concernant les fonctionnalités de génération d'images de Grok. Le système est accusé de créer des images sexualisées de femmes et de mineurs. En réponse, l'Indonésie a bloqué l'accès à Grok et le Royaume-Uni a été invité à restreindre les contenus similaires. La ministre britannique des Technologies, Liz Kendall, a averti que l'inaction pourrait entraîner le blocage des services X au Royaume-Uni. Le dépôt Grok-1, accessible au public depuis début 2024, n'a pas été mis à jour depuis près de deux ans. Durant cette période, les versions internes du système ont évolué vers Grok-3. Cela soulève des questions quant à l'étendue de la technologie qui sera réellement dévoilée.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité