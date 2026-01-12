Se connecter  
Windows 11 s'est enrichi d'une fonctionnalité utile pour les administrateurs
Publié le: 12/01/2026 @ 00:08:57: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsDans la dernière version bêta de Windows 11, les administrateurs peuvent supprimer l'application Copilot. Cette modification est apparue dans la version 26220.7535 (KB5072046) du programme Windows Insider Preview, disponible sur les canaux Dev et Beta. Copilot est un outil controversé, et son utilisation ne fait pas l'unanimité. Auparavant, il était possible de désinstaller manuellement l'outil par défaut de Windows 11, mais cette option est désormais également disponible pour les administrateurs système. Ce changement a été repéré dans la dernière version Insider Preview de Windows 11 (build 26220.7535, KB5072046). Cette fonctionnalité se nomme RemoveMicrosoftCopilotApp. Pour désinstaller Microsoft Copilot, plusieurs conditions doivent être remplies. Copilot et Microsoft 365 Copilot doivent être installés sur le système. De plus, Microsoft Copilot ne doit pas avoir été installé manuellement par l'utilisateur et ne doit pas avoir été lancé au cours des 28 derniers jours. Cela signifie que même après la désinstallation, l'utilisateur conservera l'accès à Microsoft 365 Copilot, la version payante incluse dans un abonnement Microsoft 365.

L'une des conditions les plus difficiles à respecter est de ne pas lancer l'application pendant 28 jours. Microsoft Copilot démarre automatiquement à l'ouverture de session. Même avec le démarrage automatique désactivé, il est facile de lancer l'application par inadvertance à l'aide de raccourcis clavier comme Windows + C, Alt + Espace ou la touche Copilot dédiée. Les administrateurs peuvent tenter de désinstaller Copilot via l'Éditeur de stratégie de groupe. Pour ce faire, accédez à Configuration utilisateur, Modèles d'administration, Windows AI, puis sélectionnez Supprimer l'application Microsoft Copilot. Si l'application est désinstallée, les utilisateurs peuvent toujours l'installer eux-mêmes. Cette nouvelle fonctionnalité est pour l'instant réservée aux versions de test de Windows 11 destinées aux membres du programme Windows Insider. Microsoft n'a fourni aucune information quant à une éventuelle disponibilité de cette fonctionnalité dans la version stable du système.

Il convient de mentionner que Windows 11 intègre désormais Copilot , qui, lorsqu'on survole une application en cours d'exécution dans la barre des tâches, affiche une fenêtre permettant d'accéder à l'assistant virtuel. Les utilisateurs peuvent ainsi interroger l'IA, par exemple, sur la manière de répondre à un e-mail ouvert dans Outlook. Bien que cet outil soit activé par défaut, il est possible de le désactiver à tout moment dans les paramètres système.
