Test Bridge Constructor Studio (PS5) - Construisez des ponts désormais sans budget limité

Test Bridge Constructor Studio (PS5) - Construisez des ponts désormais sans bud...
Publié le: 09/01/2026 @ 17:43:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNeuf ans après le premier Bridge Constructor, les développeurs de ClockStone Software reviennent avec un nouveau titre : Bridge Constructor Studio, une édition qui saura séduire les fans de la première heure comme les nouveaux venus. La grande nouveauté ? Aucun budget limité. Bridge Constructor Studio ne propose pas de véritable scénario, mais plutôt un concept qui sert de fil conducteur à l'ensemble de l'expérience de jeu. Le joueur incarne un ingénieur en construction, chargé de concevoir et de construire des ponts robustes dans une série de scénarios de plus en plus difficiles et complexes. Chaque niveau introduit de nouveaux défis liés à la physique et à la stabilité des structures, incitant les joueurs à expérimenter des solutions innovantes pour surmonter les obstacles. Le jeu se déroule dans un simulateur d'ingénierie, où l'objectif est d'assurer le passage sécurisé des véhicules à travers les ouvrages, tout en respectant les contraintes budgétaires et les matériaux disponibles. L'absence d'un scénario traditionnel n'altère en rien l'expérience globale ; au contraire, elle la rend plus accessible et directe, en se concentrant entièrement sur le gameplay. Chaque niveau est un petit casse-tête d'ingénierie se déroulant dans un monde divisé en cinq biomes distincts, chacun possédant ses propres caractéristiques environnementales et structurelles. La progression est bien structurée grâce à une courbe de difficulté croissante, introduisant graduellement des éléments plus complexes et de nouveaux défis. Bien que le jeu soit dépourvu de narration avec des personnages et des dialogues, la satisfaction de terminer des niveaux de plus en plus difficiles et la possibilité de concevoir des structures créatives offrent une expérience captivante et gratifiante. Le gameplay de Bridge Constructor Studio est au cœur de l'expérience et repose sur un système de construction intuitif et réactif. Les joueurs peuvent interagir directement avec les éléments de construction en plaçant des matériaux tels que du bois, de l'acier, des câbles et des piliers en béton dans un espace tridimensionnel.
