Finies les photos de nus non désirées. La Grande-Bretagne transfère la responsabilité des victimes aux plateformes.

Le Royaume-Uni a pris des mesures supplémentaires pour lutter contre l'envoi en ligne de messages non sollicités à caractère sexuel, un phénomène connu sous le nom de cyberflashing. Dans le cadre d'un amendement à la loi sur la sécurité en ligne, ce phénomène est désormais officiellement reconnu comme une infraction prioritaire, transférant ainsi la responsabilité juridique de la victime à la plateforme sur laquelle l'abus a lieu. Jusqu'à présent, de nombreux réseaux sociaux et applications de rencontre s'appuyaient principalement sur les signalements des utilisateurs. Désormais, les entreprises, notamment les applications comme Bumble et Tinder, et les plateformes comme Instagram et X, devront bloquer proactivement les contenus à caractère sexuel non sollicités avant qu'ils n'atteignent la boîte de réception des utilisateurs. Concrètement, cela signifie que les plateformes devront mettre en œuvre des systèmes d'IA capables de détecter, flouter ou masquer les contenus sexuels non sollicités. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des amendes importantes, voire l'interdiction totale de leurs services au Royaume-Uni, les amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Pour faire appliquer la nouvelle réglementation, l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des communications, lancera une consultation sur des codes de conduite détaillés, précisant les normes techniques que les plateformes devront respecter. Cette consultation impliquera à la fois les entreprises concernées et les organisations œuvrant pour la sécurité en ligne.
Avec cette réglementation, le gouvernement britannique entend mettre en œuvre l'un des piliers de sa stratégie décennale visant à réduire de moitié les violences faites aux femmes et aux filles. Selon des rapports gouvernementaux, un tiers des adolescentes en Angleterre ont reçu des images à caractère sexuel non sollicitées. La ministre des Technologies, Liz Kendall, et la secrétaire à la Sécurité, Jess Phillips, ont souligné qu'Internet au Royaume-Uni n'est pas une zone de non-droit et que le gouvernement renforce progressivement la réglementation en ligne. Le gouvernement a déjà mis en avant un exemple concret de technologie : l’intelligence artificielle de Bumble Private Detector, qui floute automatiquement les contenus à caractère sexuel non désirés, offrant ainsi aux utilisateurs un meilleur contrôle sur ce qu’ils voient. Conformément à la nouvelle réglementation, les autres plateformes devront mettre en œuvre des mesures de sécurité similaires, voire plus strictes, afin de se conformer aux exigences relatives aux infractions prioritaires. Les entreprises opérant au Royaume-Uni doivent immédiatement revoir leurs systèmes de modération et leurs politiques de contenu afin de se conformer aux nouvelles exigences. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner non seulement des pertes financières, mais aussi l'arrêt complet de leurs services sur le marché britannique.
