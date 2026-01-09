Se connecter  
Présentation du mini PC Acer Veriton RA100 SFF
Publié le: 09/01/2026 @ 16:39:02: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAcer a élargi sa gamme de PC compacts avec le Veriton RA100 SFF, doté d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 à 16 cœurs avec une fréquence d'horloge allant jusqu'à 5,1 GHz, d'un processeur neuronal de 50 TOPS et d'une carte graphique intégrée NVIDIA RTX 4060 Radeon 8060S.Ce PC est également équipé de 128 Go de RAM maximum, d'un disque SSD d'une capacité maximale de 4 To, d'un boîtier d'un volume d'environ 3 litres et de dimensions de 203 x 192 x 70 mm, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, d'un port RJ45 2,5 GbE et de deux ports USB 4.0. Il sera disponible à l'achat au premier trimestre, mais les prix des différentes configurations n'ont pas encore été communiqués.

