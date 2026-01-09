Les premiers routeurs Wi-Fi 8 ont été dévoilés au CES 2026.

Les premiers routeurs et puces compatibles Wi-Fi 8 ont fait une apparition inattendue au CES 2026 et pourraient être commercialisés dès cette année, seulement deux ans après le lancement du Wi-Fi 7. Par conséquent, si vous ne possédez pas encore de routeur compatible Wi-Fi 7 (et c'est le cas de beaucoup de personnes), il pourrait être judicieux d'attendre avant de passer à la norme. Contrairement aux générations précédentes, le Wi-Fi 8 privilégie la stabilité de la connexion plutôt que l'augmentation de la vitesse maximale. Cette norme conserve les débits élevés du Wi-Fi 7, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique, un débit accru et une communication directe améliorée entre les appareils.
Le Wi-Fi 8 assure une connexion plus rapide et stable même lorsque l'utilisateur déplace ses appareils ou s'éloigne du routeur, réduisant ainsi les déconnexions et les latences, et offrant une expérience de streaming vidéo et de jeu plus fluide. D'après les annonces du CES, le Wi-Fi 8 sera disponible pour des tests plus tard cette année. Cependant, il est important de noter qu'à l'heure actuelle, aucun appareil ne prend en charge ce protocole sans fil. Il existe peut-être quelques gadgets spécialisés, mais en matière d'électronique grand public, même le Wi-Fi 7 peine à se généraliser. Il est donc prématuré d'affirmer que les routeurs Wi-Fi 8 deviendront bientôt la norme.
Le Wi-Fi 8 assure une connexion plus rapide et stable même lorsque l'utilisateur déplace ses appareils ou s'éloigne du routeur, réduisant ainsi les déconnexions et les latences, et offrant une expérience de streaming vidéo et de jeu plus fluide. D'après les annonces du CES, le Wi-Fi 8 sera disponible pour des tests plus tard cette année. Cependant, il est important de noter qu'à l'heure actuelle, aucun appareil ne prend en charge ce protocole sans fil. Il existe peut-être quelques gadgets spécialisés, mais en matière d'électronique grand public, même le Wi-Fi 7 peine à se généraliser. Il est donc prématuré d'affirmer que les routeurs Wi-Fi 8 deviendront bientôt la norme.
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-12Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus de gigaoctets et de nouveaux pays d’itinérance à partir de 2026.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité