Corsair a dévoilé un clavier doté d'un Stream Deck intégré.

Le nouveau Corsair Galleon 100 SD, présenté au CES 2026, est un clavier mécanique filaire doté d'un Stream Deck Plus entièrement intégré sur le côté droit du châssis, offrant un accès à des commandes supplémentaires. Il comprend 12 touches personnalisables, un écran IPS polyvalent de 5 pouces avec une résolution de 720 x 1280 pixels et deux encodeurs rotatifs. Ce n'est pas la première fois que des éléments du Stream Deck, inspirés d'Elgato, apparaissent dans les produits Corsair. En 2022, la société avait dévoilé l'ordinateur portable Corsair Voyager équipé de touches tactiles personnalisables via le logiciel Elgato. Bien que cela ait pu paraître rudimentaire à l'époque, cela laissait entrevoir le début d'une ère prometteuse, compte tenu du rachat d'Elgato par Corsair en 2018.
Le Galleon représente une avancée significative, principalement parce qu'il offre une expérience Stream Deck complète, et non une version allégée. Cela dit, ses capacités en tant que clavier gaming ne doivent pas être sous-estimées : il prend en charge un taux d'interrogation de 8 000 Hz, dispose d'un circuit imprimé remplaçable avec des commutateurs MLX Pulse, d'un système de montage rembourré et de la technologie FlashTap pour des clics simultanés dans des directions opposées. Cependant, son atout majeur réside dans l'intégration du Stream Deck. Cette fonctionnalité intéressera les utilisateurs qui travaillent, streament ou souhaitent simplement surveiller facilement la charge de leur système tout au long de la journée. Un tel clavier a toutefois un prix élevé.
