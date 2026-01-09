Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Corsair a dévoilé un clavier doté d'un Stream Deck intégré.
Publié le: 09/01/2026 @ 16:36:16: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLe nouveau Corsair Galleon 100 SD, présenté au CES 2026, est un clavier mécanique filaire doté d'un Stream Deck Plus entièrement intégré sur le côté droit du châssis, offrant un accès à des commandes supplémentaires. Il comprend 12 touches personnalisables, un écran IPS polyvalent de 5 pouces avec une résolution de 720 x 1280 pixels et deux encodeurs rotatifs. Ce n'est pas la première fois que des éléments du Stream Deck, inspirés d'Elgato, apparaissent dans les produits Corsair. En 2022, la société avait dévoilé l'ordinateur portable Corsair Voyager équipé de touches tactiles personnalisables via le logiciel Elgato. Bien que cela ait pu paraître rudimentaire à l'époque, cela laissait entrevoir le début d'une ère prometteuse, compte tenu du rachat d'Elgato par Corsair en 2018.

Le Galleon représente une avancée significative, principalement parce qu'il offre une expérience Stream Deck complète, et non une version allégée. Cela dit, ses capacités en tant que clavier gaming ne doivent pas être sous-estimées : il prend en charge un taux d'interrogation de 8 000 Hz, dispose d'un circuit imprimé remplaçable avec des commutateurs MLX Pulse, d'un système de montage rembourré et de la technologie FlashTap pour des clics simultanés dans des directions opposées. Cependant, son atout majeur réside dans l'intégration du Stream Deck. Cette fonctionnalité intéressera les utilisateurs qui travaillent, streament ou souhaitent simplement surveiller facilement la charge de leur système tout au long de la journée. Un tel clavier a toutefois un prix élevé.

https://i.ibb.co/8gQM6R1J/icon.webp
Les premiers routeurs Wi-Fi 8 ont été ... »« Razer a lancé un PC dédié au travail ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-01Présentation du mini PC Acer Veriton RA100 SFF
09-01Razer a lancé un PC dédié au travail avec l'IA.
09-01Voici la première batterie à semi-conducteurs : elle promet de révolutionner le monde des voitures électriques.
09-01La Chine se prépare à lancer la production de processeurs sans silicium
09-01Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oublié de renouveler leur certificat.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Mario Tennis Fever : Rendez-vous sur le court le 12 février sur Switch 2
Droit Droit
Finies les photos de nus non désirées. La Grande-Bretagne transfère la responsabilité des victimes aux plateformes.
Matériel Matériel
Présentation du mini PC Acer Veriton RA100 SFF
Internet Internet
Les premiers routeurs Wi-Fi 8 ont été dévoilés au CES 2026.
Matériel Matériel
Corsair a dévoilé un clavier doté d'un Stream Deck intégré.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?