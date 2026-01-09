Se connecter  
Razer a lancé un PC dédié au travail avec l'IA.
Publié le: 09/01/2026 @ 16:34:48: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielRazer est la dernière entreprise du secteur des jeux PC à se recentrer sur le marché de l'intelligence artificielle et à en tirer profit. Mais il ne s'agit pas simplement d'apposer l'étiquette tendance « IA » sur ses produits existants. Razer a dévoilé une station de travail entièrement nouvelle, conçue spécifiquement pour l'entraînement, l'inférence et la modélisation en IA. La station de travail Razer Forge AI Dev, au format rackable, simplifie la création de configurations de clusters denses à partir de plusieurs systèmes. Elle prend en charge jusqu'à quatre cartes graphiques AMD ou NVIDIA, dispose de huit emplacements mémoire DDR5 et est alimentée par un processeur AMD Ryzen Threadripper Pro.

Le système est conçu pour une alimentation jusqu'à 2 000 W et est équipé de deux ports Ethernet 10 Gbps pour des transferts de données à haut débit. Razer ne communique ni le prix ni la disponibilité, car il s'agit d'un produit sur mesure nécessitant une commande directe auprès de son équipe commerciale. Par ailleurs, il est important de noter que cet appareil est clairement destiné au secteur professionnel, où les utilisateurs ne commanderont pas un seul ordinateur avec une configuration d'entrée de gamme. Les clients potentiels opteront probablement pour des clusters complets afin de créer des systèmes multi-niveaux performants.

