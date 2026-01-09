Voici la premiÃ¨re batterie Ã  semi-conducteurs : elle promet de rÃ©volutionner le monde des voitures Ã©lectriques.

La premiÃ¨re batterie Ã semi-conducteurs produite en sÃ©rie arrive sur le marchÃ©, marquant une Ã©tape cruciale pour l'avenir des vÃ©hicules Ã©lectriques. Donut Lab la prÃ©sente comme une solution prÃªte Ã l'emploi, avec des applications allant des voitures aux motos . Le lancement sur un modÃ¨le rÃ©el, la Verge TS Pro , une moto Ã©lectrique Â« sans compromis Â» , nous permet d'observer de prÃ¨s les performances et les limites d'une technologie attendue depuis des annÃ©es et souvent reportÃ©e L'entreprise qualifie cette disponibilitÃ© de rÃ©ponse concrÃ¨te aux demandes du secteur , aprÃ¨s des annÃ©es durant lesquelles la date d'arrivÃ©e des batteries Ã semi-conducteurs est restÃ©e incertaine. Selon Donut Lab, la batterie atteint une densitÃ© Ã©nergÃ©tique de 400 Wh/kg , supÃ©rieure aux 250 Ã 300 Wh/kg des batteries lithium-ion les plus courantes actuellement disponibles. L'entreprise revendique Ã©galement une durÃ©e de vie d'environ 100 000 cycles de charge sans limite de niveau de charge . Ce chiffre, s'il est confirmÃ©, reprÃ©sente Ã lui seul un progrÃ¨s considÃ©rable par rapport aux batteries actuelles, mais cela ne suffit pas. Une charge complÃ¨te prend environ 5 minutes , un chiffre qui place le produit Ã un niveau incomparable avec les batteries traditionnelles, qui nÃ©cessitent souvent des limitations pour prÃ©server leur durÃ©e de vie. Les performances dÃ©clarÃ©es restent stables mÃªme dans des conditions de -30 Â°C et 100 Â°C , avec une capacitÃ© maintenue au-dessus de 99 % .
Donut Lab indique que la batterie peut Ãªtre produite partout grÃ¢ce Ã l'utilisation de matÃ©riaux 100 % Ã©cologiques et disponibles Ã l'Ã©chelle mondiale . L'entreprise ne prÃ©cise pas les dÃ©tails, mais l'absence de composants rares rÃ©duit les risques de problÃ¨mes gÃ©opolitiques. L'entreprise affirme Ã©galement que la batterie reste sÃ»re mÃªme endommagÃ©e et ne prend pas feu , un aspect crucial souvent constatÃ© dans les batteries Ã Ã©lectrolyte liquide. D'aprÃ¨s Donut Lab, les cellules Ã semi-conducteurs sont Ã©galement moins coÃ»teuses Ã produire que de nombreuses batteries lithium-ion aux caractÃ©ristiques similaires. La Verge TS Pro constitue un banc d'essai fiable. Le modÃ¨le prÃ©cÃ©dent offrait jusqu'Ã 350 km d'autonomie urbaine et un temps de charge infÃ©rieur Ã 35 minutes avec une batterie traditionnelle. GrÃ¢ce Ã la nouvelle batterie Ã semi-conducteurs, la version standard conserve une autonomie de 350 km , tandis que l' option batterie longue portÃ©e la porte Ã 595 km sans modification du logement de la batterie. Le temps de charge est rÃ©duit Ã moins de 10 minutes , contre 5 minutes thÃ©oriques auparavant, car la moto est conÃ§ue pour des arrÃªts plus espacÃ©s. La batterie de Donut Lab reprÃ©sente le premier exemple commercialisÃ© de cette technologie en situation rÃ©elle, et si elle tient ses promesses, elle pourrait bien donner le coup de pouce dont le marchÃ© des vÃ©hicules Ã©lectriques a besoin.
