L'Iran coupe internet. Les manifestants se retrouvent sans moyen de communication.

S'il existait un manuel pour se maintenir au pouvoir malgrÃ© des manifestations populaires massives, son premier chapitre porterait presque certainement sur le contrÃ´le des communications. Ces derniÃ¨res heures, l'Iran en a fourni un nouvel exemple en instaurant une coupure quasi totale d'Internet. Le 8 janvier, la connectivitÃ© internet en Iran a chutÃ© brutalement. Les donnÃ©es de surveillance du trafic fournies par NetBlocks indiquent que l'accÃ¨s Ã internet a dÃ©gringolÃ© Ã un niveau minimal, atteignant environ 1 % de son activitÃ© normale. Les analystes estiment que la panne a touchÃ© tout le pays et a durÃ© au moins douze heures. Des observations indÃ©pendantes ont Ã©galement Ã©tÃ© confirmÃ©es par Cloudflare Radar, qui a enregistrÃ© une chute de prÃ¨s de 90 % du trafic internet en Iran en seulement une demi-heure. L'entreprise a dÃ©crit l'incident comme une panne orchestrÃ©e de maniÃ¨re centralisÃ©e, pointant du doigt une action gouvernementale. Dans les heures qui ont suivi, les deux organisations ont signalÃ© un trafic quasi nul, suggÃ©rant un isolement complet de l'Iran du rÃ©seau mondial. Cette forte rÃ©duction de la connectivitÃ© est survenue dans un contexte de manifestations antigouvernementales croissantes dans de nombreuses rÃ©gions du pays. Selon les mÃ©dias, des coupures de courant locales ont Ã©galement Ã©tÃ© mises en Å“uvre simultanÃ©ment, entravant davantage la communication des citoyens et leur accÃ¨s Ã l'information.
La coupure d'internet limite considÃ©rablement la possibilitÃ© de partager des images et des reportages sur les affrontements avec les forces de sÃ©curitÃ© dans les rues. Auparavant, les vidÃ©os publiÃ©es sur les rÃ©seaux sociaux jouaient un rÃ´le essentiel pour attirer l'attention internationale. Le confinement actuel entrave cette circulation de l'information et isole les Ã©vÃ©nements Ã l'intÃ©rieur du pays. NetBlocks souligne qu'il s'agit d'un autre Ã©lÃ©ment de la censure numÃ©rique croissante qui vise la sociÃ©tÃ© dans un contexte de tensions grandissantes. L'organisation insiste sur le fait que les restrictions de communication portent atteinte aux libertÃ©s civiles fondamentales, notamment en pÃ©riode de crise politique. L'Iran a une longue tradition de recours Ã des mesures similaires. En 2019, les autoritÃ©s ont dÃ©cidÃ© de couper presque totalement Internet lors d'une vague de manifestations qui a secouÃ© le pays.
