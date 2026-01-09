Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'Iran coupe internet. Les manifestants se retrouvent sans moyen de communication.
PubliÃ© le: 09/01/2026 @ 13:48:24: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetS'il existait un manuel pour se maintenir au pouvoir malgrÃ© des manifestations populaires massives, son premier chapitre porterait presque certainement sur le contrÃ´le des communications. Ces derniÃ¨res heures, l'Iran en a fourni un nouvel exemple en instaurant une coupure quasi totale d'Internet. Le 8 janvier, la connectivitÃ© internet en Iran a chutÃ© brutalement. Les donnÃ©es de surveillance du trafic fournies par NetBlocks indiquent que l'accÃ¨s Ã  internet a dÃ©gringolÃ© Ã  un niveau minimal, atteignant environ 1 % de son activitÃ© normale. Les analystes estiment que la panne a touchÃ© tout le pays et a durÃ© au moins douze heures. Des observations indÃ©pendantes ont Ã©galement Ã©tÃ© confirmÃ©es par Cloudflare Radar, qui a enregistrÃ© une chute de prÃ¨s de 90 % du trafic internet en Iran en seulement une demi-heure. L'entreprise a dÃ©crit l'incident comme une panne orchestrÃ©e de maniÃ¨re centralisÃ©e, pointant du doigt une action gouvernementale. Dans les heures qui ont suivi, les deux organisations ont signalÃ© un trafic quasi nul, suggÃ©rant un isolement complet de l'Iran du rÃ©seau mondial. Cette forte rÃ©duction de la connectivitÃ© est survenue dans un contexte de manifestations antigouvernementales croissantes dans de nombreuses rÃ©gions du pays. Selon les mÃ©dias, des coupures de courant locales ont Ã©galement Ã©tÃ© mises en Å“uvre simultanÃ©ment, entravant davantage la communication des citoyens et leur accÃ¨s Ã  l'information.

La coupure d'internet limite considÃ©rablement la possibilitÃ© de partager des images et des reportages sur les affrontements avec les forces de sÃ©curitÃ© dans les rues. Auparavant, les vidÃ©os publiÃ©es sur les rÃ©seaux sociaux jouaient un rÃ´le essentiel pour attirer l'attention internationale. Le confinement actuel entrave cette circulation de l'information et isole les Ã©vÃ©nements Ã  l'intÃ©rieur du pays. NetBlocks souligne qu'il s'agit d'un autre Ã©lÃ©ment de la censure numÃ©rique croissante qui vise la sociÃ©tÃ© dans un contexte de tensions grandissantes. L'organisation insiste sur le fait que les restrictions de communication portent atteinte aux libertÃ©s civiles fondamentales, notamment en pÃ©riode de crise politique. L'Iran a une longue tradition de recours Ã  des mesures similaires. En 2019, les autoritÃ©s ont dÃ©cidÃ© de couper presque totalement Internet lors d'une vague de manifestations qui a secouÃ© le pays.
Voici la premiÃ¨re batterie Ã  semi-cond... »« La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la produc...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
30-12Google ferme ses serveurs en Russie, YouTube ralentit encore davantage
19-12Bonne nouvelle pour les voyageurs : plus de gigaoctets et de nouveaux pays dâ€™itinÃ©rance Ã  partir de 2026.
16-12Des lasers Ã  la place des cÃ¢bles : le Japon atteint un record de 2 Tbps
05-12Nouvelle panne de Cloudflare. La moitiÃ© d'Internet est Ã  nouveau hors service.
03-12Cloudflare rencontre Ã©galement des difficultÃ©s aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blÃ¢mer.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
MatÃ©riel MatÃ©riel
Voici la premiÃ¨re batterie Ã  semi-conducteurs : elle promet de rÃ©volutionner le monde des voitures Ã©lectriques.
Internet Internet
L'Iran coupe internet. Les manifestants se retrouvent sans moyen de communication.
MatÃ©riel MatÃ©riel
La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la production de processeurs sans silicium
MatÃ©riel MatÃ©riel
Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oubliÃ© de renouveler leur certificat.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Magasins peu scrupuleux lors de l'achat de RAM : Â« Payez plus ou annulez Â»
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?