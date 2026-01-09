La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la production de processeurs sans silicium

Alors que l'industrie mondiale des semi-conducteurs prend de plus en plus conscience des limites de la technologie du silicium, la Chine accÃ©lÃ¨re ses travaux sur une toute nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs. La production en sÃ©rie de circuits intÃ©grÃ©s en disulfure de molybdÃ¨ne, un matÃ©riau bidimensionnel qui fait l'objet de recherches en laboratoire depuis plusieurs annÃ©es, devrait dÃ©buter d'ici la fin de l'annÃ©e. Cette fois-ci, cependant, l'accent n'est plus mis sur l'expÃ©rimentation, mais sur une vÃ©ritable application industrielle. Shanghai Atomic Technology a inaugurÃ© Ã Shanghai la premiÃ¨re ligne de production de dÃ©monstration de ses processeurs WUJI de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Ces puces, fabriquÃ©es sans silicium, sont Ã base de disulfure de molybdÃ¨ne, un matÃ©riau composÃ© de couches atomiquement minces. Selon le China Daily, la production Ã grande Ã©chelle devrait dÃ©marrer en juin 2026. L'entreprise prÃ©voit d'atteindre des performances Ã©quivalentes Ã la technologie silicium 90 nm dÃ¨s 2026. Les Ã©tapes suivantes incluent le 28 nm en 2027, puis le 5 nm et le 3 nm en 2028. Ce calendrier place le projet WUJI au cÅ“ur des prÃ©occupations de l'industrie des semi-conducteurs.
Shanghai Atomic Technology a Ã©tÃ© fondÃ©e en fÃ©vrier 2025 par Bao Wenzhong, chercheur Ã l'universitÃ© Fudan. DÃ¨s le dÃ©part, le projet a combinÃ© expertise acadÃ©mique et ambitions commerciales. Les premiÃ¨res puces WUJI utilisent une architecture 32 bits et prennent en charge les opÃ©rations arithmÃ©tiques sur des nombres jusqu'Ã 4,2 milliards. Le processeur peut traiter des donnÃ©es de l'ordre du gigaoctet et sa version actuelle intÃ¨gre 5 900 transistors, un record pour les puces basÃ©es sur la technologie bidimensionnelle. Par comparaison, les processeurs des smartphones modernes contiennent des milliards de transistors, mais la miniaturisation du silicium se heurte Ã des limitations physiques. La rÃ©duction de la taille des structures entraÃ®ne une augmentation des pertes d'Ã©nergie et des problÃ¨mes thermiques de plus en plus difficiles Ã maÃ®triser. MatÃ©riau bidimensionnel, le disulfure de molybdÃ¨ne permet la transmission de signaux Ã©lectriques avec une production de chaleur nettement infÃ©rieure. Cette caractÃ©ristique le rend particuliÃ¨rement intÃ©ressant dans le domaine de l'intelligence artificielle et des centres de donnÃ©es, oÃ¹ la consommation d'Ã©nergie est devenue l'un des principaux freins Ã l'augmentation de la puissance de calcul.
Le gouvernement de Shanghai soutient activement le dÃ©veloppement des semi-conducteurs Ã base de matÃ©riaux 2D. La ville encourage la coopÃ©ration entre les universitÃ©s, les instituts de recherche et les fonds de capital-risque, en fournissant des financements et en facilitant l'accÃ¨s aux spÃ©cialistes. Zhai Jinguo, directeur adjoint de la Commission municipale des sciences et des technologies de Shanghai, souligne l'importance de mettre en place un Ã©cosystÃ¨me complet qui permettra le passage de la recherche aux applications industrielles Ã grande Ã©chelle. La Chine n'est pas le seul pays Ã rechercher des alternatives aux processeurs traditionnels. En Russie, des scientifiques de l'UniversitÃ© Ã©lectrotechnique de Saint-PÃ©tersbourg (LETI) ont mis au point un prototype de transistor Ã effet de champ Ã base de carbure de silicium. De son cÃ´tÃ©, Samsung Electronics a annoncÃ© l'utilisation du verre comme composant de ses boÃ®tiers de circuits intÃ©grÃ©s et prÃ©voit de dÃ©ployer cette technologie avant la fin de la dÃ©cennie. ParallÃ¨lement, des Ã©quipes de recherche indiennes et amÃ©ricaines ont prÃ©sentÃ© un processeur expÃ©rimental dotÃ© de transistors Ã base de dioxyde de tungstÃ¨ne et de sulfure de molybdÃ¨ne. Ce systÃ¨me se distingue par une trÃ¨s faible consommation d'Ã©nergie, mÃªme si ses performances restent bien infÃ©rieures Ã celles des solutions commerciales.
