Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oubliÃ© de renouveler leur certificat.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oubliÃ©...
PubliÃ© le: 09/01/2026 @ 00:00:25: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielL'application Logi Options+, qui permet de configurer les souris et claviers de la sÃ©rie MX Master, est hors service dans le monde entier. Les consÃ©quences se sont avÃ©rÃ©es bien plus graves qu'une simple inaccessibilitÃ© temporaire aux paramÃ¨tres : dans de nombreux cas, les utilisateurs ont constatÃ© une baisse des performances du systÃ¨me, une surchauffe de leur ordinateur portable et une dÃ©charge rapide de la batterie. Comme l'a dÃ©terminÃ© The Verge, la panne Ã©tait due Ã  une nÃ©gligence de la part de Logitech. Le certificat dÃ©veloppeur Apple de l'entreprise a expirÃ© le 6 janvier 2026. Ã€ partir de cette date, macOS a bloquÃ© le bon fonctionnement de l'application Options+, la considÃ©rant comme non vÃ©rifiÃ©e. L'effet a Ã©tÃ© immÃ©diat : l'application se figeait au lancement, l'interface ne se chargeait pas et, dans de nombreux cas, elle restait active en arriÃ¨re-plan sans rÃ©pondre aux actions de l'utilisateur. Des utilisateurs ont signalÃ© que le processus Options+ pouvait solliciter fortement le processeur, provoquant une surchauffe des MacBook mÃªme en veille. ConjuguÃ©e Ã  une forte consommation d'Ã©nergie, cette situation entraÃ®nait une rÃ©duction significative de l'autonomie de la batterie.

Le problÃ¨me n'a pas affectÃ© tous les pÃ©riphÃ©riques Logitech de la mÃªme maniÃ¨re. Les anciens modÃ¨les de souris, tels que les M280, G102 et M100, fonctionnaient correctement grÃ¢ce aux pilotes systÃ¨me natifs. Les utilisateurs des modÃ¨les rÃ©cents MX Master 3S et MX Master 4, qui nÃ©cessitent l'activation de l'application Options+ pour un fonctionnement optimal, ont Ã©tÃ© les plus touchÃ©s. La panne a Ã©galement affectÃ© le logiciel Logitech G HUB utilisÃ© par les joueurs, entraÃ®nant une perte soudaine d'accÃ¨s aux attributions de boutons, aux gestes, aux profils d'application et aux paramÃ¨tres avancÃ©s de la molette de dÃ©filement. Logitech a confirmÃ© le problÃ¨me et l'a attribuÃ© Ã  une erreur administrative liÃ©e au certificat dÃ©veloppeur d'Apple. L'entreprise a assurÃ© travailler Ã  rÃ©tablir toutes les fonctionnalitÃ©s de l'application et a promis qu'un correctif serait bientÃ´t disponible. Pour l'instant, l'application reste inutilisable pour de nombreux utilisateurs de macOS. Certains utilisateurs ont choisi de revenir Ã  une date antÃ©rieure dans macOS, ce qui a permis Ã  l'application de se lancer correctement. Cependant, cette mÃ©thode a entraÃ®nÃ© de graves perturbations des connexions chiffrÃ©es et un blocage complet des services iCloud. D'autres ont eu recours Ã  d'anciennes versions d'Options+ installÃ©es via Homebrew. Cette solution a permis de rÃ©tablir l'accÃ¨s aux rÃ©glages, mais au dÃ©triment des mises Ã  jour de sÃ©curitÃ© et de la stabilitÃ© Ã  long terme.

Les experts du secteur soulignent que l'architecture actuelle de Logi Options+ diffÃ¨re sensiblement des outils de configuration prÃ©cÃ©dents. L'application est devenue un centre de services complexe, nÃ©cessitant une connexion Internet permanente pour la synchronisation des paramÃ¨tres et la vÃ©rification des licences. Elle offre une intÃ©gration avec ChatGPT, la prise en charge des plugins disponibles sur la boutique du fabricant et des scÃ©narios d'automatisation avancÃ©s. Sans l'application lancÃ©e, de nombreuses fonctionnalitÃ©s essentielles aux utilisateurs de macOS disparaissent. En pratique, les pÃ©riphÃ©riques modernes de Logitech voient leurs capacitÃ©s limitÃ©es.
La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la produc... »« Magasins peu scrupuleux lors de l'achat ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
09-01La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la production de processeurs sans silicium
08-01Magasins peu scrupuleux lors de l'achat de RAM : Â« Payez plus ou annulez Â»
08-01Rayons vides au Japon. Les magasins demandent Ã  leurs clients de rapporter leurs anciens ordinateurs.
07-01Lenovo Legion Go avec SteamOS, le nouvel appareil de jeu portable annoncÃ©
06-01Les premiers ordinateurs portables Ã©quipÃ©s du processeur Snapdragon X2 Elite ont Ã©tÃ© annoncÃ©s.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
MatÃ©riel MatÃ©riel
La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la production de processeurs sans silicium
MatÃ©riel MatÃ©riel
Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oubliÃ© de renouveler leur certificat.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Magasins peu scrupuleux lors de l'achat de RAM : Â« Payez plus ou annulez Â»
MatÃ©riel MatÃ©riel
Rayons vides au Japon. Les magasins demandent Ã  leurs clients de rapporter leurs anciens ordinateurs.
Android Android
L'avenir s'annonce prometteur pour Android Auto. 2026 marquera-t-elle une avancÃ©e majeure ?
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?