Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oubliÃ© de renouveler leur certificat.

L'application Logi Options+, qui permet de configurer les souris et claviers de la sÃ©rie MX Master, est hors service dans le monde entier. Les consÃ©quences se sont avÃ©rÃ©es bien plus graves qu'une simple inaccessibilitÃ© temporaire aux paramÃ¨tres : dans de nombreux cas, les utilisateurs ont constatÃ© une baisse des performances du systÃ¨me, une surchauffe de leur ordinateur portable et une dÃ©charge rapide de la batterie. Comme l'a dÃ©terminÃ© The Verge, la panne Ã©tait due Ã une nÃ©gligence de la part de Logitech. Le certificat dÃ©veloppeur Apple de l'entreprise a expirÃ© le 6 janvier 2026. Ã€ partir de cette date, macOS a bloquÃ© le bon fonctionnement de l'application Options+, la considÃ©rant comme non vÃ©rifiÃ©e. L'effet a Ã©tÃ© immÃ©diat : l'application se figeait au lancement, l'interface ne se chargeait pas et, dans de nombreux cas, elle restait active en arriÃ¨re-plan sans rÃ©pondre aux actions de l'utilisateur. Des utilisateurs ont signalÃ© que le processus Options+ pouvait solliciter fortement le processeur, provoquant une surchauffe des MacBook mÃªme en veille. ConjuguÃ©e Ã une forte consommation d'Ã©nergie, cette situation entraÃ®nait une rÃ©duction significative de l'autonomie de la batterie.
Le problÃ¨me n'a pas affectÃ© tous les pÃ©riphÃ©riques Logitech de la mÃªme maniÃ¨re. Les anciens modÃ¨les de souris, tels que les M280, G102 et M100, fonctionnaient correctement grÃ¢ce aux pilotes systÃ¨me natifs. Les utilisateurs des modÃ¨les rÃ©cents MX Master 3S et MX Master 4, qui nÃ©cessitent l'activation de l'application Options+ pour un fonctionnement optimal, ont Ã©tÃ© les plus touchÃ©s. La panne a Ã©galement affectÃ© le logiciel Logitech G HUB utilisÃ© par les joueurs, entraÃ®nant une perte soudaine d'accÃ¨s aux attributions de boutons, aux gestes, aux profils d'application et aux paramÃ¨tres avancÃ©s de la molette de dÃ©filement. Logitech a confirmÃ© le problÃ¨me et l'a attribuÃ© Ã une erreur administrative liÃ©e au certificat dÃ©veloppeur d'Apple. L'entreprise a assurÃ© travailler Ã rÃ©tablir toutes les fonctionnalitÃ©s de l'application et a promis qu'un correctif serait bientÃ´t disponible. Pour l'instant, l'application reste inutilisable pour de nombreux utilisateurs de macOS. Certains utilisateurs ont choisi de revenir Ã une date antÃ©rieure dans macOS, ce qui a permis Ã l'application de se lancer correctement. Cependant, cette mÃ©thode a entraÃ®nÃ© de graves perturbations des connexions chiffrÃ©es et un blocage complet des services iCloud. D'autres ont eu recours Ã d'anciennes versions d'Options+ installÃ©es via Homebrew. Cette solution a permis de rÃ©tablir l'accÃ¨s aux rÃ©glages, mais au dÃ©triment des mises Ã jour de sÃ©curitÃ© et de la stabilitÃ© Ã long terme.
Les experts du secteur soulignent que l'architecture actuelle de Logi Options+ diffÃ¨re sensiblement des outils de configuration prÃ©cÃ©dents. L'application est devenue un centre de services complexe, nÃ©cessitant une connexion Internet permanente pour la synchronisation des paramÃ¨tres et la vÃ©rification des licences. Elle offre une intÃ©gration avec ChatGPT, la prise en charge des plugins disponibles sur la boutique du fabricant et des scÃ©narios d'automatisation avancÃ©s. Sans l'application lancÃ©e, de nombreuses fonctionnalitÃ©s essentielles aux utilisateurs de macOS disparaissent. En pratique, les pÃ©riphÃ©riques modernes de Logitech voient leurs capacitÃ©s limitÃ©es.
