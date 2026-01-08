Magasins peu scrupuleux lors de l'achat de RAM : Â« Payez plus ou annulez Â»

Cet achat, cependant, n'Ã©tait pas une bonne affaire compte tenu de l'envolÃ©e des prix de la mÃ©moire. Le magasin a contactÃ© un client en lui proposant deux options : payer un supplÃ©ment ou annuler sa commande. Il s'agit lÃ d'une nouvelle erreur de tarification concernant la RAM. Vous commandez de la RAM neuve malgrÃ© la flambÃ©e des prix, la commande est validÃ©e et vous attendez le colis. Mais soudain, vous recevez un e-mail au travail vous informant que vous devez payer un supplÃ©ment, faute de quoi la commande sera annulÃ©e. VoilÃ , en rÃ©sumÃ©, l' histoire de cet utilisateur de Reddit . L'utilisateur Super-Youth a publiÃ© un message controversÃ© sur le subreddit pcmasterrace. Il y partageait le contenu d'un courriel qu'il avait reÃ§u de maniÃ¨re inattendue d'un employÃ© de PC-Canada. Le message indiquait que sa commande Ã©tait en cours de traitement, mais qu'en raison de la volatilitÃ© du marchÃ© et des pÃ©nuries de composants dues Ã l'IA, les fabricants ne pouvaient s'engager sur les dates de livraison estimÃ©es ni garantir les prix. AprÃ¨s ces explications initiales, le client a Ã©tÃ© informÃ© que le prix de sa commande Ã©tait passÃ© Ã 507,99 $ et qu'un ajustement Ã©tait nÃ©cessaire pour que la commande puisse Ãªtre validÃ©e. Deux options lui ont Ã©tÃ© proposÃ©es : accepter le nouveau prix en rÃ©pondant au courriel ou annuler sa commande.
La personne qui a publiÃ© l'annonce a Ã©galement partagÃ© le code produit. Par curiositÃ©, nous avons vÃ©rifiÃ© le type de mÃ©moire. Le produit commandÃ© Ã©tait un kit Kingston FURY Renegade DDR5 de 2 x 16 Go, cadencÃ© Ã 6 400 MT/s et avec une latence CL32. Curieusement, le prix initial Ã©tait bien de 507,99 $ aprÃ¨s la recherche. Cependant, sur la page du produit, le prix affichÃ© est lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieur : 508,99 $. Il semblerait donc que le magasin rencontre des difficultÃ©s Ã afficher les prix exacts. La premiÃ¨re chose qui vient Ã l'esprit en lisant cette histoire, c'est le cas rÃ©cent d'un autre utilisateur de Reddit . Lui aussi avait achetÃ© de la mÃ©moire DDR5 Ã un prix avantageux, mais la boutique du fabricant a annulÃ© sa commande en raison d'une erreur de prix. Rappelons qu'il l'avait achetÃ©e Ã environ la moitiÃ© du prix des kits similaires sur le marchÃ©. Il est difficile de ne pas avoir l'impression que d'autres histoires similaires se multiplieront prochainement. Ce scÃ©nario n'est guÃ¨re optimiste, car personne ne souhaiterait se retrouver dans une situation oÃ¹, aprÃ¨s avoir achetÃ© de la mÃ©moire Ã prix cassÃ©, le magasin lui annonce que la commande doit Ãªtre annulÃ©eâ€¦ ou qu'il faut payer des frais supplÃ©mentaires.
