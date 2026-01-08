Rayons vides au Japon. Les magasins demandent Ã  leurs clients de rapporter leurs anciens ordinateurs.

L'un des plus grands dÃ©taillants d'Ã©lectronique et d'informatique du Japon a lancÃ© un appel inhabituel Ã ses clients. Sofmap Gaming, situÃ© dans le quartier d'Akihabara Ã Tokyo, surnommÃ© Â« la ville de l'Ã©lectronique Â», a publiquement demandÃ© Ã ses clients de vendre leurs anciens ordinateurs. L'annonce, publiÃ©e sur le site web X, Ã©tait accompagnÃ©e d'une photo montrant des rayons presque entiÃ¨rement vides dans le magasin de trois Ã©tages. Le message Ã©tait direct et sans fioritures marketing. L'entreprise reconnaissait que les ordinateurs de jeu, mÃªme d'occasion, Ã©taient devenus difficiles Ã trouver. Le vendeur invitait ses clients Ã revendre leurs anciens ordinateurs Ã Sofmap lors de l'achat de nouveaux Ã©quipements, en leur promettant des prix de rachat attractifs. Sofmap a soulignÃ© qu'elle ne se limite pas aux seuls Ã©quipements de jeu. L'entreprise achÃ¨te Ã©galement des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des machines de bureau classiques. Cette ouverture tÃ©moigne de l'ampleur du problÃ¨me auquel est confrontÃ© le secteur de la distribution au Japon. La demande d'ordinateurs prÃ©-assemblÃ©s et de composants dÃ©passe largement l'offre, et les magasins commencent Ã proposer des solutions qui, il y a encore peu de temps, auraient paru farfelues ou relever d'une simple opÃ©ration marketing. Ce n'est pas le premier avertissement d'Akihabara. DÃ©jÃ fin 2018, les commerÃ§ants locaux limitaient les ventes de RAM, de SSD et de disques durs neufs afin d'Ã©viter les achats massifs et la rupture de stock.
Le problÃ¨me fondamental demeure la pÃ©nurie mondiale de mÃ©moire, qui a frappÃ© le marchÃ© des PC plus rapidement que prÃ©vu par les analystes. La demande massive des centres de donnÃ©es utilisant l'IA a entraÃ®nÃ© une forte hausse des prix des modules de mÃ©moire, les fabricants d'ordinateurs et les consommateurs se livrant une concurrence fÃ©roce avec les gÃ©ants des semi-conducteurs pour s'approvisionner. Le symbole le plus frappant de cette situation est le prix de la mÃ©moire DDR5. Les modules qui coÃ»taient quelques dizaines de dollars il y a encore quelques mois se vendent dÃ©sormais Ã des prix plusieurs fois supÃ©rieurs, lorsqu'ils sont mÃªme disponibles. De ce fait, de plus en plus d'utilisateurs et de fabricants se tournent vers l'ancienne norme DDR4. Pour de nombreux acheteurs, la DDR4 est devenue une valeur sÃ»re. On trouve encore sur le marchÃ© des stocks d'anciens modules et d'ordinateurs mis Ã niveau par leurs utilisateurs. Cette tendance se confirme Ã©galement chez les fabricants de cartes mÃ¨res, qui rÃ©investissent dans des modÃ¨les compatibles avec cette ancienne norme de mÃ©moire. Des rumeurs circulent mÃªme concernant le lancement prochain de nouveaux processeurs compatibles avec les plateformes DDR4. Cette Ã©volution a crÃ©Ã© une valeur inattendue pour les ordinateurs d'occasion. Selon des rapports du marchÃ© de dÃ©tail japonais, les consommateurs s'arrachent non seulement les nouveaux systÃ¨mes, mais aussi les machines plus anciennes disponibles dans les magasins d'Ã©lectronique de seconde main.
Des enseignes comme Sofmap commencent Ã privilÃ©gier le matÃ©riel d'occasion dans leur offre. Cependant, tous les ordinateurs ne sont pas revendables. Les plateformes les plus recherchÃ©es sont celles compatibles avec Windows 11, Ã©quipÃ©es de processeurs Intel de huitiÃ¨me gÃ©nÃ©ration ou plus rÃ©cents, et de processeurs AMD Ryzen sÃ©rie 2000 et ultÃ©rieures.
