L'avenir s'annonce prometteur pour Android Auto. 2026 marquera-t-elle une avancÃ©e majeure ?

Google a publiÃ© Android Auto 16.0. Cette mise Ã jour est actuellement en version bÃªta et s'adresse principalement aux utilisateurs inscrits au programme de test. Cependant, son installation est Ã©galement possible en dehors de Google Play via un fichier APK. La nouvelle version d'Android Auto, la version 16.0, est la premiÃ¨re mise Ã jour de 2026. Bien qu'elle n'apporte aucune nouvelle fonctionnalitÃ© ni modification logicielle majeure, elle se concentre sur des amÃ©liorations mineures et la correction de bugs. Plus important encore, elle ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir. Cette mise Ã jour prÃ©pare le terrain pour les fonctionnalitÃ©s qui seront dÃ©ployÃ©es dans les prochains mois. Les versions de test rÃ©centes d'Android Auto ont rÃ©vÃ©lÃ© plusieurs nouveautÃ©s, notamment l'interface Coolwalk. Ce nouvel onglet multimÃ©dia permet d'accÃ©der Ã plusieurs applications musicales directement depuis l'Ã©cran d'accueil.
Google va intÃ©grer l'assistant Gemini Ã Android Auto, remplaÃ§ant ainsi dÃ©finitivement Google Assistant. Ce processus a dÃ©butÃ© fin 2025. L'entreprise annonce que l'assistant IA sera disponible pour tous les utilisateurs d'Android Auto d'ici la fin de l'annÃ©e. Gemini devrait remplacer Google Assistant non seulement dans Android Auto, mais aussi sur tous les appareils Android. Les utilisateurs ne participant pas au programme bÃªta peuvent installer Android Auto 16.0 manuellement Ã l'aide du fichier APK. Une fois le programme d'installation tÃ©lÃ©chargÃ©, il suffit de l'exÃ©cuter depuis votre gestionnaire de fichiers. Lors de l'installation, il se peut que vous deviez autoriser, Ã une seule reprise, l'installation d'applications provenant de sources externes.
Android Auto 16.0 devrait Ãªtre disponible sur le Google Play Store la semaine prochaine. Le dÃ©ploiement de la mise Ã jour sera progressif ; tous les appareils ne la recevront donc pas immÃ©diatement.
Google va intÃ©grer l'assistant Gemini Ã Android Auto, remplaÃ§ant ainsi dÃ©finitivement Google Assistant. Ce processus a dÃ©butÃ© fin 2025. L'entreprise annonce que l'assistant IA sera disponible pour tous les utilisateurs d'Android Auto d'ici la fin de l'annÃ©e. Gemini devrait remplacer Google Assistant non seulement dans Android Auto, mais aussi sur tous les appareils Android. Les utilisateurs ne participant pas au programme bÃªta peuvent installer Android Auto 16.0 manuellement Ã l'aide du fichier APK. Une fois le programme d'installation tÃ©lÃ©chargÃ©, il suffit de l'exÃ©cuter depuis votre gestionnaire de fichiers. Lors de l'installation, il se peut que vous deviez autoriser, Ã une seule reprise, l'installation d'applications provenant de sources externes.
Android Auto 16.0 devrait Ãªtre disponible sur le Google Play Store la semaine prochaine. Le dÃ©ploiement de la mise Ã jour sera progressif ; tous les appareils ne la recevront donc pas immÃ©diatement.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
31-12Un milliard d'appareils Android sont menacÃ©s et la seule solution passe par votre portefeuille.
23-12Android 16 : une fonctionnalitÃ© qui va rÃ©volutionner votre faÃ§on de contrÃ´ler votre rÃ©seau 1
23-12Android Auto pourrait nous permettre de diffuser du contenu multimÃ©dia directement dans notre voiture.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©