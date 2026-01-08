Xbox 360 : Le 31 décembre 2025 est-il la date limite pour l’horloge interne ?

Ces derniers jours, une certaine inquiétude s'est répandue parmi les possesseurs de Xbox 360 : le 31 décembre 2025 est la dernière date modifiable dans le calendrier interne de la console. Cette nouvelle a suscité des comparaisons avec le bug de l'an 2000, mais la réalité est moins alarmante qu'il n'y paraît. Le système ne s'arrête pas de fonctionner au passage à la nouvelle année. La limite existe, certes, mais elle est limitée et gérable. Comprendre son fonctionnement est essentiel pour éviter toute confusion. Le point essentiel est le suivant : la Xbox 360 ne permet plus de sélectionner manuellement une date postérieure au 31 décembre 2025 dans les paramètres. Cependant, le calendrier interne continue de défiler normalement. À minuit, la console affiche le 1er janvier 2026 et ainsi de suite, même si l'accès au menu de l'horloge peut bloquer la date affichée sur le dernier jour de 2025. Cette particularité a également été vérifiée par des utilisateurs experts qui ont démontré que le système d'exploitation de la console reconnaît correctement l'année 2026 et les suivantes. Il ne s'agit donc pas d'un bug grave ni d'un plantage logiciel, mais plutôt d'une limitation de l'interface des paramètres manuels, probablement liée à la conception du système il y a plus de vingt ans. Pour la plupart des utilisateurs, ce problème est quasiment inexistant. Si votre Xbox 360 est connectée à Internet, il vous suffit d'activer la synchronisation automatique de la date et de l'heure via Xbox Live. Votre console restera ainsi toujours synchronisée, et la limite manuelle n'aura aucun impact sur votre expérience de jeu ni sur son utilisation quotidienne.
La situation est légèrement différente pour ceux qui utilisent la console entièrement hors ligne, un cas assez courant dans le retrogaming. Sans connexion internet, il ne sera plus possible de corriger manuellement les décalages de date et d'heure après le 31 décembre 2025. Cela peut entraîner de légers problèmes de synchronisation interne, mais n'empêche pas le lancement des jeux ni le fonctionnement général de la console. Microsoft reste ouvert à une mise à jour corrective. La Xbox 360 a également récemment bénéficié d'une mise à jour de son interface, signe que le support technique minimal n'a pas été totalement abandonné. Il est possible que cette limitation ait déjà été contournée en interne ou qu'elle soit résolue ultérieurement, même si son impact réel sur les utilisateurs est très limité. En conclusion, nous ne sommes pas confrontés à un nouveau « bug de l'an 2000 ». La Xbox 360 continuera de fonctionner en 2026 et au-delà. Enfin, rappelons que la console a récemment fêté ses 20 ans .
