Google annonce une vague d'IA pour Gmail, dont une grande partie est gratuite !

Ces derniers mois, Gmail a commencé à afficher une évolution significative, signe d'une transformation visant à mieux organiser un volume de messages toujours croissant. L'arrivée de Gemini dans la messagerie électronique apporte des outils pour simplifier les tâches quotidiennes et la recherche d'informations. De nombreuses fonctionnalités sont accessibles à tous , tandis que d'autres sont réservées aux abonnements Google AI Pro et Ultra . La nouvelle fonctionnalité « Aperçu IA » (dont les anciens noms ont disparu) promet de réduire le temps de navigation dans les conversations longues. Lorsqu'un courriel contient des dizaines de réponses, la boîte de réception génère un résumé concis des points principaux . Cette même technologie vous permet de poser des questions directement dans votre boîte de réception , en utilisant des expressions naturelles. Le système analyse les messages et renvoie une réponse préétablie, sans nécessiter de recherche manuelle ni de mots-clés. Les résumés automatiques sont accessibles à tous, tandis que la possibilité d'interroger sa boîte de réception nécessite un abonnement Google AI Pro ou Ultra .
La fonctionnalité « Aide à la rédaction » est désormais accessible à tous les comptes et vous permet de créer ou d'améliorer un message à partir d'un contenu existant. Le système suggère des formulations cohérentes avec le style habituel de l'utilisateur, et croyez-nous : une fois que vous l'aurez essayée, vous ne pourrez plus vous en passer ! De plus, une mise à jour prévue le mois prochain introduira une personnalisation plus précise grâce aux données provenant d'autres applications Google. Les nouvelles suggestions de réponses remplacent les anciennes réponses rapides et génèrent des options en fonction du contexte de la conversation, afin que vous puissiez recevoir des réponses plus pertinentes et mieux adaptées. La fonction de relecture ajoute des vérifications de grammaire, de ton et de style, mais nécessite un abonnement Google AI Pro ou Ultra , tandis que les deux précédentes sont gratuites pour tous .
La nouvelle boîte de réception IA vise à réduire le nombre de mises à jour non pertinentes et à mettre en évidence ce qui nécessite une attention immédiate. Le système identifie les contacts les plus importants grâce à la fréquence des échanges, au carnet d'adresses et aux relations qu'il peut déduire du contenu. Cette analyse est réalisée tout en maintenant les mesures habituelles de protection des données fournies par Google et permet l'émergence de communications avec des délais courts , telles que les paiements ou les rappels de santé. Cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d'un petit groupe d'utilisateurs et sera déployée plus largement dans les prochains mois. Aux États-Unis, elle commence à être disponible pour les utilisateurs de Gmail et les abonnés à Google AI Pro et Ultra , et un déploiement plus étendu est prévu ultérieurement.
