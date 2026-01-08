Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google annonce une vague d'IA pour Gmail, dont une grande partie est gratuite !
Publié le: 08/01/2026 @ 16:43:55: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleCes derniers mois, Gmail a commencé à afficher une évolution significative, signe d'une transformation visant à mieux organiser un volume de messages toujours croissant. L'arrivée de Gemini dans la messagerie électronique apporte des outils pour simplifier les tâches quotidiennes et la recherche d'informations. De nombreuses fonctionnalités sont accessibles à tous , tandis que d'autres sont réservées aux abonnements Google AI Pro et Ultra . La nouvelle fonctionnalité « Aperçu IA » (dont les anciens noms ont disparu) promet de réduire le temps de navigation dans les conversations longues. Lorsqu'un courriel contient des dizaines de réponses, la boîte de réception génère un résumé concis des points principaux . Cette même technologie vous permet de poser des questions directement dans votre boîte de réception , en utilisant des expressions naturelles. Le système analyse les messages et renvoie une réponse préétablie, sans nécessiter de recherche manuelle ni de mots-clés. Les résumés automatiques sont accessibles à tous, tandis que la possibilité d'interroger sa boîte de réception nécessite un abonnement Google AI Pro ou Ultra .

La fonctionnalité « Aide à la rédaction » est désormais accessible à tous les comptes et vous permet de créer ou d'améliorer un message à partir d'un contenu existant. Le système suggère des formulations cohérentes avec le style habituel de l'utilisateur, et croyez-nous : une fois que vous l'aurez essayée, vous ne pourrez plus vous en passer ! De plus, une mise à jour prévue le mois prochain introduira une personnalisation plus précise grâce aux données provenant d'autres applications Google. Les nouvelles suggestions de réponses remplacent les anciennes réponses rapides et génèrent des options en fonction du contexte de la conversation, afin que vous puissiez recevoir des réponses plus pertinentes et mieux adaptées. La fonction de relecture ajoute des vérifications de grammaire, de ton et de style, mais nécessite un abonnement Google AI Pro ou Ultra , tandis que les deux précédentes sont gratuites pour tous .

La nouvelle boîte de réception IA vise à réduire le nombre de mises à jour non pertinentes et à mettre en évidence ce qui nécessite une attention immédiate. Le système identifie les contacts les plus importants grâce à la fréquence des échanges, au carnet d'adresses et aux relations qu'il peut déduire du contenu. Cette analyse est réalisée tout en maintenant les mesures habituelles de protection des données fournies par Google et permet l'émergence de communications avec des délais courts , telles que les paiements ou les rappels de santé. Cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d'un petit groupe d'utilisateurs et sera déployée plus largement dans les prochains mois. Aux États-Unis, elle commence à être disponible pour les utilisateurs de Gmail et les abonnés à Google AI Pro et Ultra , et un déploiement plus étendu est prévu ultérieurement.

« Wolfenstein 3 serait en développement c...
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-01Google désactive discrètement une fonctionnalité clé de Gmail : les utilisateurs sont indignés.
06-01Avec Gemini sur Google TV, les interfaces seront bien meilleures
31-12Google Photos sera disponible sur les téléviseurs Samsung.
26-12Changer son adresse Gmail est possible : le cadeau de Noël que Google a raté
22-12Google ajoute un bouton "+" : voici comment évoluent les recherches de fichiers et d’images
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google annonce une vague d'IA pour Gmail, dont une grande partie est gratuite !
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Wolfenstein 3 serait en développement chez Machine Games
Programmation Programmation
Selon une analyse, l’IA Grok d’Elon Musk a généré environ 6 700 images à caractère sexuel ou montrant des personnes nues par heure.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Dungeons & Dragons: Dragonshard (PC) - Un portage sympathique d'un jeu de 2005
Programmation Programmation
Ce n'est pas la Chine, c'est New York. Ils scannent les visages et collectent des données biométriques.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?