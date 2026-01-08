Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Wolfenstein 3 serait en développement chez Machine Games
Publié le: 08/01/2026 @ 16:31:00: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAprès des années d'attente, le développement de Wolfenstein 3 pourrait enfin avoir commencé. La rumeur a été relancée par un article de Jez Corden , rapidement corroboré par d'autres sources indépendantes. Il est important de noter qu'aucune annonce officielle n'a été faite par Bethesda pour le moment, mais la convergence des sources rend l'information particulièrement crédible. Selon ces informations, le projet serait géré par MachineGames, un studio suédois qui a déjà relancé avec succès la série ces dernières années. Comme l'a rapporté Corden sur Windows Central , Wolfenstein 3 serait la véritable suite directe de The New Order et The New Colossus, laissant de côté Wolfenstein: Youngblood, considéré comme un spin-off coopératif et non comme le chapitre final de la saga. L'histoire principale est en suspens depuis 2017, et depuis lors, les fans attendent un final qui conclut l'arc narratif de BJ Blazkowicz. Les attentes sont élevées, d'autant plus que les précédents jeux de MachineGames ont été très bien accueillis par la critique, tandis que Youngblood a été jugé plus faible et plus expérimental.

Les sources de Kotaku ont confirmé l'information de Jez Corden, ajoutant que le timing semble idéal. Bethesda approche de son 40e anniversaire et une série télévisée Wolfenstein est actuellement en développement, suite au succès de l'adaptation télévisée de Fallout. Dans ce contexte, le retour de la franchise de jeux vidéo revêtirait une forte importance stratégique et symbolique. De plus, MachineGames sort d'un succès retentissant avec Indiana Jones and the Ancient Circle, sorti en 2024, qui a démontré la force technique et créative de l'équipe. Les rumeurs ne se limitent pas à Wolfenstein 3. Selon Corden, le studio travaille également sur un autre projet, encore non annoncé . Parmi les plus évoqués figure un jeu de tir tactique multijoueur inspiré de Rainbow Six Siege. Cette information n'a pas encore été confirmée, mais elle laisse penser que MachineGames élargit son champ d'action au-delà des expériences solo narratives qui ont fait sa renommée.

En l'absence d'informations officielles concernant la date de sortie, les plateformes ou le contenu, la prudence est de mise. Cependant, la présence de plusieurs sources crédibles et le contexte industriel entourant ces rumeurs laissent penser que l'avenir de Wolfenstein est peut-être plus proche qu'il n'y paraît, et que MachineGames se prépare à une phase particulièrement intense de son travail créatif.
Google annonce une vague d'IA pour Gmail... »« Selon une analyse, l’IA Grok d’Elon ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-01Test Dungeons & Dragons: Dragonshard (PC) - Un portage sympathique d'un jeu de 2005
07-01Test One Piece Odyssey (PS5) - La perte des souvenirs
06-01Test Truck Driver: The Dutch Connection (PS5) - Un voyage amer à travers les Pays-Bas
06-01Ghost Player : Sony brevète une assistance IA pour les joueurs
05-01Test Ultimate Zombie Defense (Xbox Series X) - Un portage console tardif amputé du multijoueur
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google annonce une vague d'IA pour Gmail, dont une grande partie est gratuite !
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Wolfenstein 3 serait en développement chez Machine Games
Programmation Programmation
Selon une analyse, l’IA Grok d’Elon Musk a généré environ 6 700 images à caractère sexuel ou montrant des personnes nues par heure.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Dungeons & Dragons: Dragonshard (PC) - Un portage sympathique d'un jeu de 2005
Programmation Programmation
Ce n'est pas la Chine, c'est New York. Ils scannent les visages et collectent des données biométriques.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?