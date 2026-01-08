Wolfenstein 3 serait en développement chez Machine Games

Publié le: 08/01/2026 @ 16:31:00: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Après des années d'attente, le développement de Wolfenstein 3 pourrait enfin avoir commencé. La rumeur a été relancée par un article de Jez Corden , rapidement corroboré par d'autres sources indépendantes. Il est important de noter qu'aucune annonce officielle n'a été faite par Bethesda pour le moment, mais la convergence des sources rend l'information particulièrement crédible. Selon ces informations, le projet serait géré par MachineGames, un studio suédois qui a déjà relancé avec succès la série ces dernières années. Comme l'a rapporté Corden sur Windows Central , Wolfenstein 3 serait la véritable suite directe de The New Order et The New Colossus, laissant de côté Wolfenstein: Youngblood, considéré comme un spin-off coopératif et non comme le chapitre final de la saga. L'histoire principale est en suspens depuis 2017, et depuis lors, les fans attendent un final qui conclut l'arc narratif de BJ Blazkowicz. Les attentes sont élevées, d'autant plus que les précédents jeux de MachineGames ont été très bien accueillis par la critique, tandis que Youngblood a été jugé plus faible et plus expérimental.
Les sources de Kotaku ont confirmé l'information de Jez Corden, ajoutant que le timing semble idéal. Bethesda approche de son 40e anniversaire et une série télévisée Wolfenstein est actuellement en développement, suite au succès de l'adaptation télévisée de Fallout. Dans ce contexte, le retour de la franchise de jeux vidéo revêtirait une forte importance stratégique et symbolique. De plus, MachineGames sort d'un succès retentissant avec Indiana Jones and the Ancient Circle, sorti en 2024, qui a démontré la force technique et créative de l'équipe. Les rumeurs ne se limitent pas à Wolfenstein 3. Selon Corden, le studio travaille également sur un autre projet, encore non annoncé . Parmi les plus évoqués figure un jeu de tir tactique multijoueur inspiré de Rainbow Six Siege. Cette information n'a pas encore été confirmée, mais elle laisse penser que MachineGames élargit son champ d'action au-delà des expériences solo narratives qui ont fait sa renommée.
En l'absence d'informations officielles concernant la date de sortie, les plateformes ou le contenu, la prudence est de mise. Cependant, la présence de plusieurs sources crédibles et le contexte industriel entourant ces rumeurs laissent penser que l'avenir de Wolfenstein est peut-être plus proche qu'il n'y paraît, et que MachineGames se prépare à une phase particulièrement intense de son travail créatif.
Les sources de Kotaku ont confirmé l'information de Jez Corden, ajoutant que le timing semble idéal. Bethesda approche de son 40e anniversaire et une série télévisée Wolfenstein est actuellement en développement, suite au succès de l'adaptation télévisée de Fallout. Dans ce contexte, le retour de la franchise de jeux vidéo revêtirait une forte importance stratégique et symbolique. De plus, MachineGames sort d'un succès retentissant avec Indiana Jones and the Ancient Circle, sorti en 2024, qui a démontré la force technique et créative de l'équipe. Les rumeurs ne se limitent pas à Wolfenstein 3. Selon Corden, le studio travaille également sur un autre projet, encore non annoncé . Parmi les plus évoqués figure un jeu de tir tactique multijoueur inspiré de Rainbow Six Siege. Cette information n'a pas encore été confirmée, mais elle laisse penser que MachineGames élargit son champ d'action au-delà des expériences solo narratives qui ont fait sa renommée.
En l'absence d'informations officielles concernant la date de sortie, les plateformes ou le contenu, la prudence est de mise. Cependant, la présence de plusieurs sources crédibles et le contexte industriel entourant ces rumeurs laissent penser que l'avenir de Wolfenstein est peut-être plus proche qu'il n'y paraît, et que MachineGames se prépare à une phase particulièrement intense de son travail créatif.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité