Test Dungeons & Dragons: Dragonshard (PC) - Un portage sympathique d'un jeu de 2005

Aujourd'hui, nous replongeons dans l'univers de D&D et explorons les mondes enchanteurs des Royaumes Oubliés : Dungeons & Dragons : Dragonshard nous immerge dans une ambiance stratégique teintée de jeu de rôle. Le jeu nous met au défi de gérer des ressources, des troupes et de planifier des batailles sur deux plans : le monde de cristal et le monde matériel. Dans Dragonshard , nous sommes plongés au cœur d'Eberron, un univers hors du canon classique des Royaumes Oubliés , où règnent intrigues politiques, factions en lutte pour le pouvoir et le sombre potentiel du cristal. Nous avons été immédiatement captivés : le cristal est le moteur de tout l'univers ; sa double nature, à la fois bonne et mauvaise, sa capacité à façonner le monde, à le guérir ou à le détruire, ajoute une dimension narrative fascinante. Au fil des campagnes, nous rencontrons des personnages complexes aux motivations nuancées : des héros malgré eux, des factions en guerre, des tyrans assoiffés de pouvoir. L'affrontement entre les factions nous a mis sous pression : « Qui soutenons-nous ? Qui trahira ? Que ferons-nous si… ». Dragonshard explore la politique et l'ambition, tout en conservant un noyau magique et ésotérique qui enrichit l'expérience. La dualité entre le plan matériel et le plan cristallin nous a permis d'observer les conséquences de nos actions, avec des événements narratifs qui trouvent un écho ailleurs. Ce cadre nous a frappés par son originalité dans le contexte de D&D : il ne s’agit pas simplement d’âmes génériques, mais d’une réalité vivante où choix et pouvoir s’entremêlent. Dragonshard propose une intrigue vaste et complexe, avec des implications politiques plus marquées et une caractérisation moins poussée. Dragonshard nous a fait réfléchir et faire des choix. Le lien avec l'univers de D&D est évident : dragons, magie, menaces arcaniques, races emblématiques, etc. Dungeons & Dragons : Dragonshard combine stratégie en temps réel et gestion de ressources sur deux plans distincts : le Plan Matériel et le Plan Cristallin . Nous nous sommes plongés dans un mode qui mêle des éléments classiques de STR à des touches de RPG : héros à améliorer (équipement, sorts), unités à recruter, ressources à gérer. On se sent comme des chefs sur un échiquier vivant : nos choix stratégiques ont un impact narratif, surtout lorsqu'on accède au Plan Cristallin, où le pouvoir peut renverser le cours d'un conflit.
