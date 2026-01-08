Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Dungeons & Dragons: Dragonshard (PC) - Un portage sympathique d'un jeu de 2005
Publié le: 08/01/2026 @ 15:05:32: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAujourd'hui, nous replongeons dans l'univers de D&D et explorons les mondes enchanteurs des Royaumes Oubliés : Dungeons & Dragons : Dragonshard nous immerge dans une ambiance stratégique teintée de jeu de rôle. Le jeu nous met au défi de gérer des ressources, des troupes et de planifier des batailles sur deux plans : le monde de cristal et le monde matériel. Dans Dragonshard , nous sommes plongés au cœur d'Eberron, un univers hors du canon classique des Royaumes Oubliés , où règnent intrigues politiques, factions en lutte pour le pouvoir et le sombre potentiel du cristal. Nous avons été immédiatement captivés : le cristal est le moteur de tout l'univers ; sa double nature, à la fois bonne et mauvaise, sa capacité à façonner le monde, à le guérir ou à le détruire, ajoute une dimension narrative fascinante. Au fil des campagnes, nous rencontrons des personnages complexes aux motivations nuancées : des héros malgré eux, des factions en guerre, des tyrans assoiffés de pouvoir. L'affrontement entre les factions nous a mis sous pression : « Qui soutenons-nous ? Qui trahira ? Que ferons-nous si… ». Dragonshard explore la politique et l'ambition, tout en conservant un noyau magique et ésotérique qui enrichit l'expérience. La dualité entre le plan matériel et le plan cristallin nous a permis d'observer les conséquences de nos actions, avec des événements narratifs qui trouvent un écho ailleurs. Ce cadre nous a frappés par son originalité dans le contexte de D&D : il ne s’agit pas simplement d’âmes génériques, mais d’une réalité vivante où choix et pouvoir s’entremêlent. Dragonshard propose une intrigue vaste et complexe, avec des implications politiques plus marquées et une caractérisation moins poussée. Dragonshard nous a fait réfléchir et faire des choix. Le lien avec l'univers de D&D est évident : dragons, magie, menaces arcaniques, races emblématiques, etc. Dungeons & Dragons : Dragonshard combine stratégie en temps réel et gestion de ressources sur deux plans distincts : le Plan Matériel et le Plan Cristallin . Nous nous sommes plongés dans un mode qui mêle des éléments classiques de STR à des touches de RPG : héros à améliorer (équipement, sorts), unités à recruter, ressources à gérer. On se sent comme des chefs sur un échiquier vivant : nos choix stratégiques ont un impact narratif, surtout lorsqu'on accède au Plan Cristallin, où le pouvoir peut renverser le cours d'un conflit.
« Ce n'est pas la Chine, c'est New York. I...
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-01Test One Piece Odyssey (PS5) - La perte des souvenirs
06-01Test Truck Driver: The Dutch Connection (PS5) - Un voyage amer à travers les Pays-Bas
06-01Ghost Player : Sony brevète une assistance IA pour les joueurs
05-01Test Ultimate Zombie Defense (Xbox Series X) - Un portage console tardif amputé du multijoueur
05-01Resident Evil 4 : une vidéo montre un niveau supprimé avec Ashley comme protagoniste.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Dungeons & Dragons: Dragonshard (PC) - Un portage sympathique d'un jeu de 2005
Programmation Programmation
Ce n'est pas la Chine, c'est New York. Ils scannent les visages et collectent des données biométriques.
Programmation Programmation
ChatGPT va collecter des données médicales sur les iPhones. OpenAI conclut un accord avec Apple.
Matériel Matériel
Lenovo Legion Go avec SteamOS, le nouvel appareil de jeu portable annoncé
Consoles Consoles
La prochaine console Xbox sera basée sur Windows afin de se rapprocher du monde PC, selon un rapport.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?