Ce n'est pas la Chine, c'est New York. Ils scannent les visages et collectent des données biométriques.

Publié le: 08/01/2026 @ 14:53:41: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les clients des magasins Wegmans de Manhattan et de Brooklyn sont confrontés à une nouvelle forme de surveillance qui va au-delà des normes de sécurité habituelles dans le commerce de détail. De nouveaux avis affichés sur les portes des magasins annoncent que la chaîne a commencé à collecter des données biométriques sur chaque personne entrant dans ses points de vente. Ces informations comprennent les traits du visage, les données oculaires et vocales. Dans ses communications officielles aux clients, Wegmans souligne que la collecte de données vise à protéger les clients et les employés des magasins. L'entreprise présente ces nouvelles solutions comme faisant partie intégrante de sa stratégie de sécurité, répondant ainsi aux problématiques de vol et d'incidents dans les points de vente. Cependant, l'ampleur de leur mise en œuvre diffère sensiblement des annonces précédentes, qui laissaient entrevoir des tests prudents et limités.
En 2024, Wegmans annonçait que le programme pilote était limité et temporaire. L'entreprise précisait alors que la numérisation biométrique concernait principalement un groupe restreint d'employés et que toutes les informations collectées auprès des clients seraient supprimées. Les communications actuelles ne contiennent plus de telles garanties. Elles ne mentionnent ni la suppression des données, ni les limitations temporelles ou fonctionnelles du système. Gothamist souligne que Wegmans n'a pas répondu aux questions concernant le stockage des données biométriques, leur durée d'archivage, ni même leur éventuel partage avec des tiers. Ce manque de transparence inquiète les organisations de défense de la vie privée, d'autant plus que les données biométriques figurent parmi les informations personnelles les plus sensibles.
L'expansion du système de surveillance biométrique de Wegmans est rendue possible par l'absence de réglementation adéquate. À New York, les tentatives de réglementer l'utilisation de ces technologies par les entreprises privées sont au point mort. En 2023, une proposition visant à restreindre l'utilisation de la reconnaissance faciale a été soumise au Conseil municipal suite à l'affaire très médiatisée du Madison Square Garden, où des systèmes biométriques avaient été utilisés pour identifier et destituer des avocats impliqués dans des poursuites contre l'entreprise. Ce projet de loi n'a cependant jamais été adopté. La réglementation municipale en vigueur depuis 2021 exige uniquement des entreprises qu'elles signalent la collecte de données biométriques par l'affichage d'une signalétique appropriée. Le Département de la protection des consommateurs et des employés reconnaît ne pas disposer des outils nécessaires pour faire appliquer concrètement cette réglementation. Il incombe donc aux particuliers de faire valoir leurs droits et d'engager eux-mêmes des poursuites judiciaires.
