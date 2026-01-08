ChatGPT va collecter des données médicales sur les iPhones. OpenAI conclut un accord avec Apple.

Publié le: 08/01/2026 @ 14:52:47: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a officiellement dévoilé ChatGPT Health, une nouvelle fonctionnalité de l'application ChatGPT qui ouvre la plateforme à l'intégration de données de santé et d'applications de bien-être. Cette solution permet aux utilisateurs de combiner en toute sécurité les informations provenant de services populaires liés à l'activité physique, à l'alimentation et au mode de vie, ainsi que leurs dossiers médicaux numériques. L'entreprise souligne que cette nouvelle fonctionnalité est conçue comme un outil d'aide à l'analyse des données, et non comme un substitut aux consultations médicales ou aux soins de santé professionnels. ChatGPT Health permet au chatbot de se connecter à des plateformes externes telles qu'Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, AllTrails, Peloton, Instacart et Function. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir avec ChatGPT en fonction de leurs propres données relatives à l'activité physique, à la nutrition et aux habitudes quotidiennes. OpenAI précise que cette fonctionnalité a été développée en collaboration avec des médecins et des spécialistes et vise à faciliter la compréhension des informations de santé et à promouvoir une approche plus éclairée du bien-être.
D'après les données internes d'OpenAI, plus de 230 millions de personnes dans le monde utilisent déjà ChatGPT pour des raisons de santé et de bien-être. Cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier ces interactions et à les intégrer dans un environnement conçu pour la gestion des données sensibles. L'entreprise précise que ChatGPT Health a pour objectif d'offrir un espace plus sûr et plus prévisible pour les échanges concernant les résultats d'examens, l'activité physique et la prise de rendez-vous médicaux. L'intégration des données médicales aux outils d'intelligence artificielle est un sujet complexe qui suscite des inquiétudes légitimes chez les utilisateurs. OpenAI répond à ces préoccupations en annonçant l'utilisation d'un chiffrement et d'un isolement des conversations spécialement conçus pour ChatGPT Health. L'entreprise assure que les échanges relatifs à la santé ne seront pas utilisés pour l'entraînement des modèles de langage sous-jacents. De plus, il est conseillé aux utilisateurs d'activer l'authentification multifacteurs afin de renforcer la sécurité de leur compte.
Pour l'intégration avec les dossiers médicaux réels, OpenAI s'est associé à b.well, une entreprise américaine d'intermédiation de données de santé. Ce partenaire est présenté comme l'un des plus importants réseaux de données de santé grand public aux États-Unis et respecte des normes strictes en matière de confidentialité et de sécurité. À ce jour, l'intégration complète des dossiers médicaux reste limitée au marché américain. Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour traiter différents types d'informations de santé. ChatGPT Health peut traduire des résultats d'analyses complexes en un langage plus accessible, analyser les données provenant d'objets connectés, résumer les recommandations de soins et aider à préparer les questions avant une consultation médicale. OpenAI souligne que cette fonctionnalité ne pose pas de diagnostic et ne suggère pas de traitement ; elle vise à organiser et à expliquer l'information.
ChatGPT Health n'est pas encore largement disponible. OpenAI le déploie actuellement auprès d'un petit groupe d'utilisateurs pionniers, et le service n'est pas disponible au Royaume-Uni, en Suisse ni dans l'Espace économique européen. L'entreprise indique que certaines fonctionnalités liées à la santé pourraient être étendues ultérieurement à d'autres marchés, mais l'intégration avancée avec les dossiers médicaux reste pour l'instant une solution régionale.
