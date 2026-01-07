Lenovo Legion Go avec SteamOS, le nouvel appareil de jeu portable annoncÃ©

Lenovo renforce sa stratÃ©gie de jeu portable avec la Legion Go Powered by SteamOS , une version revisitÃ©e de sa console portable phare qui change radicalement d'approche. La principale nouveautÃ© rÃ©side dans l'adoption native de SteamOS , qui remplace intÃ©gralement Windows 11. L'objectif est d'offrir une expÃ©rience plus immÃ©diate, fluide et cohÃ©rente avec une manette, pour un rÃ©sultat qui se rapproche de la logique d'une console sans sacrifier la puissance d'un PC, une Ã©volution qui reflÃ¨te une tendance de plus en plus marquÃ©e dans le secteur. CÃ´tÃ© matÃ©riel, Lenovo propose des spÃ©cifications haut de gamme. Le Legion Go avec SteamOS peut Ãªtre configurÃ© avec un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, jusqu'Ã 32 Go de mÃ©moire LPDDR5X et un SSD PCIe jusqu'Ã 2 To, extensible via microSD. Cette configuration est conÃ§ue pour faire tourner les jeux AAA les plus rÃ©cents, grÃ¢ce Ã un Ã©cran OLED PureSight de 8,8 pouces qui optimise le contraste, la fluiditÃ© et le niveau de dÃ©tail, mÃªme en dÃ©placement. Le vÃ©ritable changement rÃ©side cependant dans le logiciel. SteamOS est optimisÃ© pour une utilisation avec une manette et permet un accÃ¨s instantanÃ© aux jeux, grÃ¢ce Ã des fonctionnalitÃ©s telles que la mise en veille et la reprise rapides qui rÃ©duisent les temps d'arrÃªt. L'interface est conÃ§ue pour Ãªtre naviguÃ©e exclusivement avec des commandes physiques, palliant ainsi les limitations rencontrÃ©es par de nombreux utilisateurs de Windows 11 sur les appareils portables. Lenovo reconnaÃ®t implicitement que, du moins pour l'instant, les systÃ¨mes Linux dÃ©diÃ©s aux jeux offrent une expÃ©rience plus adaptÃ©e Ã ce format.
SteamOS garantit Ã©galement une intÃ©gration complÃ¨te avec l'Ã©cosystÃ¨me Steam : une bibliothÃ¨que numÃ©rique toujours accessible, des sauvegardes automatiques dans le cloud, un chat, des notifications et des outils d'enregistrement de parties. La Legion Go devient ainsi une plateforme autonome, conÃ§ue pour acheter, lancer et gÃ©rer des jeux sans Ã©tapes intermÃ©diaires ni configurations complexes. Par rapport au modÃ¨le prÃ©cÃ©dent, Lenovo a Ã©galement revu certains Ã©lÃ©ments de conception fonctionnels, comme la disposition des boutons de menu, dÃ©sormais plus conforme aux standards de Steam Deck. Ceci confirme l'idÃ©e d'un appareil conÃ§u dÃ¨s le dÃ©part pour SteamOS ( la version Legion GO S avec SteamOS est dÃ©jÃ disponible ), et non pas simplement adaptÃ© a posteriori. Si l'installation manuelle de SteamOS Ã©tait dÃ©jÃ possible sur la Legion Go originale, la procÃ©dure exigeait des compÃ©tences techniques qui n'Ã©taient pas Ã la portÃ©e de tous. Le prix de lancement, fixÃ© Ã 1 199 $, est supÃ©rieur d'environ 100 $ Ã celui de la version Windows 11, malgrÃ© la gratuitÃ© de SteamOS. Lenovo n'a pas encore prÃ©cisÃ© la configuration de base, mais cette augmentation pourrait Ãªtre liÃ©e Ã des optimisations matÃ©rielles spÃ©cifiques ou Ã un pack standard plus complet. La disponibilitÃ© est prÃ©vue pour juin 2026, marquant une nouvelle Ã©tape vers un avenir oÃ¹ SteamOS s'imposera comme une alternative crÃ©dible Ã Windows dans le domaine du jeu portable.
