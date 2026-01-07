La prochaine console Xbox sera basÃ©e sur Windows afin de se rapprocher du monde PC, selon un rapport.

La prochaine gÃ©nÃ©ration de consoles Xbox pourrait marquer un tournant historique dans la stratÃ©gie de Microsoft. Selon un article de Jez Corden, la nouvelle console reposera entiÃ¨rement sur Windows , la rapprochant ainsi plus que jamais du monde PC . L'objectif est d'unifier l'expÃ©rience Xbox et Windows sur une plateforme technique unique, ce projet s'inscrivant dans une vision plus large visant Ã rendre l'Ã©cosystÃ¨me Xbox plus ouvert et flexible. Au cÅ“ur de tout cela, une promesse essentielle demeure : la continuitÃ© pour les possesseurs d'une ludothÃ¨que Xbox. D'aprÃ¨s les informations publiÃ©es sur Windows Central , la console utilisera une version de Windows optimisÃ©e pour le jeu, gÃ©rÃ©e via une expÃ©rience plein Ã©cran de l'application Xbox pour PC. Cette interface remplacera le tableau de bord traditionnel, offrant une expÃ©rience similaire Ã celle d'une console, mais basÃ©e sur une plateforme PC. Microsoft travaillerait Ã adapter l'application Xbox pour une utilisation fluide avec les manettes, les tÃ©lÃ©viseurs et les modes salon, rÃ©duisant ainsi la complexitÃ© gÃ©nÃ©ralement associÃ©e Ã un systÃ¨me de bureau. D'aprÃ¨s le rapport, la principale diffÃ©rence par rapport Ã un PC classique rÃ©sidera dans la capacitÃ© native de la nouvelle Xbox Ã exÃ©cuter les jeux Xbox One et Xbox Series X|S. Ceci garantira une rÃ©trocompatibilitÃ© totale et permettra aux utilisateurs d'emporter avec eux l'intÃ©gralitÃ© de leur bibliothÃ¨que de jeux accumulÃ©e au fil des ans. La prÃ©sidente de Xbox, Sarah Bond, a dÃ©jÃ confirmÃ© publiquement que la prochaine console sera rÃ©trocompatible et a laissÃ© entendre que le matÃ©riel sera Ã©galement Â« optimisÃ© par l'intelligence artificielle Â».
Un autre Ã©lÃ©ment clÃ© est la collaboration avec AMD , qui fournira des solutions matÃ©rielles conÃ§ues pour prendre en charge cette architecture hybride PC-console. L'objectif affichÃ© de Microsoft est de combler le fossÃ© entre le dÃ©veloppement sur PC et sur console, simplifiant ainsi le travail des studios et facilitant la compatibilitÃ© multiplateforme. Cette approche tire Ã©galement parti de l'expÃ©rience acquise avec des appareils comme Xbox Ally, considÃ©rÃ© par certains comme une sorte de banc d'essai pour la prochaine Xbox. Le rapport cite Ã©galement des rumeurs Â« crÃ©dibles Â» concernant la possible production d'un PC sous licence Xbox par des tiers dÃ¨s 2026, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait Ã©tÃ© apportÃ©e Ã ce sujet et que les sources appellent Ã la prudence. Quoi qu'il en soit, la stratÃ©gie semble claire : Microsoft souhaite transformer Xbox en une plateforme de plus en plus similaire Ã Windows, sans pour autant sacrifier les atouts historiques de ses consoles. Dans le contexte du 25e anniversaire de la Xbox, ce choix reprÃ©senterait une Ã©tape cruciale pour l'avenir de la marque. Une console sous Windows permettrait Ã Microsoft d'unifier ses technologies, ses services et son dÃ©veloppement, renforÃ§ant ainsi l'Ã©cosystÃ¨me Xbox sur le long terme. Il reste Ã voir quand l'annonce officielle sera faite et dans quelle mesure cette vision se concrÃ©tisera en un produit tangible pour le marchÃ©.
