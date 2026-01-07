PS5, Sony prÃ©sente la collection Hyperpop avec DualSense et des coques en trois nouvelles couleurs

Se connecter  
PS5, Sony prÃ©sente la collection Hyperpop avec DualSense et des coques en trois...
PubliÃ© le: 07/01/2026 @ 20:21:53: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a officiellement dÃ©voilÃ© la collection Hyperpop , une nouvelle gamme d' accessoires pour PlayStation 5 conÃ§ue pour confÃ©rer Ã  la console une identitÃ© visuelle encore plus distinctive. La collection comprend de nouvelles manettes sans fil DualSense et des coques pour PS5 , arborant un design combinant noir brillant et couleurs nÃ©on Ã©clatantes. L'objectif affichÃ© est d'apporter une esthÃ©tique audacieuse et reconnaissable aux espaces de jeu, cette collection venant enrichir l'offre de personnalisation matÃ©rielle de Sony. La collection Hyperpop se dÃ©cline en trois coloris distincts : Techno Red, un rouge intense ; Remix Green, un vert vif ; et Rhythm Blue, un bleu Ã©lectrique. Tous les modÃ¨les arborent un dÃ©gradÃ© progressif du noir vers la couleur principale, crÃ©ant un effet visuel continu et saisissant. Les manettes DualSense prÃ©sentent un dÃ©gradÃ© sur leurs faces avant et arriÃ¨re, tandis que les coques de la console adoptent le mÃªme style avec une finition lÃ©gÃ¨rement transparente. Du point de vue du design, l'Ã©quipe Couleur, MatÃ©riaux et Finitions de Sony explique que l'inspiration provient directement de l'Ã©clairage RGB typique des configurations de jeu les plus sophistiquÃ©es. Le choix d'une finition brillante souligne l'Ã©clat des couleurs et les fait ressortir davantage dans l'environnement. L'objectif est de transformer la manette et la console en Ã©lÃ©ments visuels centraux, et non plus en simples outils fonctionnels.



Concernant la disponibilitÃ©, la collection Hyperpop sera lancÃ©e le 12 mars 2026. Les prÃ©commandes seront ouvertes le 16 janvier 2026 via PlayStation Direct, lÃ  oÃ¹ ce service est disponible, notamment en Italie, et chez les revendeurs agrÃ©Ã©s. Sony prÃ©cise que les boÃ®tiers PS5 seront distribuÃ©s en quantitÃ©s limitÃ©es sur certains marchÃ©s, ce qui peut entraÃ®ner une rupture de stock rapide. Le prix de vente conseillÃ© en Europe est de 84,99 â‚¬ pour chaque manette DualSense Hyperpop et de 74,99 â‚¬ pour les coques assorties. Avec cette nouvelle gamme, Sony continue de miser sur la personnalisation esthÃ©tique de ses consoles, en associant les performances techniques de la PS5 Ã  un design distinctif qui renforce l'identitÃ© de la marque.
