Un iPhone avec un appareil photo de 200 MP ? Apple prÃ©pare une rÃ©volution.
PubliÃ© le: 07/01/2026 @ 20:10:59: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleContrairement Ã  Samsung et aux autres fabricants de smartphones, Apple ne participe pas Ã  la course aux mÃ©gapixels. De ce fait, les iPhones sont toujours Ã©quipÃ©s d'objectifs de 48 mÃ©gapixels, et non de 200. MalgrÃ© cette politique, Apple pourrait nÃ©anmoins se lancer dans la compÃ©tition et intÃ©grer un objectif plus performant Ã  l'iPhone. Selon des informations communiquÃ©es aux investisseurs par Morgan Stanley et citÃ©es par AppleInsider, Apple utilisera un capteur photo de 200 mÃ©gapixels fabriquÃ© par Samsung dans l'iPhone 21. La sortie de ce modÃ¨le est prÃ©vue pour 2028 ; nous avons donc encore quelques annÃ©es avant que le gÃ©ant de Cupertino ne dÃ©cide d'opÃ©rer un changement rÃ©volutionnaire dans sa gamme de smartphones. Cela impliquerait Ã©galement un changement de fournisseur de camÃ©ras, Apple utilisant jusqu'Ã  prÃ©sent des capteurs Sony. Ce changement s'inscrit dans une stratÃ©gie plus large visant Ã  diversifier sa chaÃ®ne d'approvisionnement et Ã  s'affranchir de la dÃ©pendance Ã  un seul fabricant. L'un des motifs du retard dans le lancement du nouveau capteur serait un projet visant Ã  accroÃ®tre la production de composants aux Ã‰tats-Unis. Selon des informations antÃ©rieures, Samsung envisagerait d'implanter une usine de production de capteurs CMOS Ã  Austin, au Texas. Une telle initiative s'inscrirait dans la stratÃ©gie Ã  long terme d'Apple de produire localement les composants de l'iPhone.

Apple a tardÃ© Ã  augmenter la rÃ©solution des appareils photo de ses smartphones. Il lui a fallu plusieurs annÃ©es pour passer de 12 Mpx Ã  48 Mpx. L'iPhone 17 Pro est Ã©quipÃ© de trois appareils photo de 48 Mpx. Ã€ titre de comparaison, les smartphones Android utilisent des capteurs de 200 MP depuis plusieurs annÃ©es. Le Galaxy S23 Ultra en Ã©tait dÃ©jÃ  Ã©quipÃ©, et selon certaines rumeurs, Vivo et Oppo travailleraient sur des modÃ¨les dotÃ©s de deux capteurs de 200 MP : un dans lâ€™appareil photo principal et lâ€™autre dans le tÃ©lÃ©objectif. Un nombre Ã©levÃ© de mÃ©gapixels n'est pas le seul facteur influenÃ§ant la qualitÃ© d'une photo. Apple a obtenu d'excellents rÃ©sultats avec des capteurs de 12 mÃ©gapixels au fil des ans grÃ¢ce au traitement d'image et Ã  l'optimisation logicielle.
