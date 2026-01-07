Microsoft se prÃ©pare Ã  des licenciements massifs sans prÃ©cÃ©dent Ã  cause de l'IA.

D'aprÃ¨s des informations rÃ©centes, Microsoft se prÃ©pare Ã une nouvelle vague de suppressions d'emplois, qui pourrait Ãªtre la plus importante de son histoire. Si ces rumeurs se confirment, entre 11 000 et 22 000 employÃ©s de diffÃ©rents services, dont Xbox, pourraient perdre leur emploi d'ici janvier. Il s'agirait de la quatriÃ¨me vague de licenciements consÃ©cutive et du coup dur le plus dur portÃ© aux employÃ©s depuis des annÃ©es. L'information provient de TipRanks, qui cite des sources anonymes au sein de l'entreprise. Selon ces informations, les licenciements devraient avoir lieu durant la troisiÃ¨me semaine de janvier. Plus surprenant encore, ces licenciements pourraient mÃªme toucher les Ã©quipes liÃ©es au cloud Azure, considÃ©rÃ© jusqu'alors comme un pilier de la stabilitÃ© de Microsoft et un moteur de croissance de son chiffre d'affaires. Des analystes ont dÃ©jÃ suggÃ©rÃ© que Microsoft pourrait Ãªtre contraint de supprimer au moins 10 000 emplois par an pour compenser la hausse rapide des coÃ»ts liÃ©s Ã ses investissements dans l'infrastructure d'intelligence artificielle. L'expansion des centres de donnÃ©es et l'acquisition de systÃ¨mes informatiques de pointe ont considÃ©rablement augmentÃ© les dÃ©penses d'investissement de l'entreprise, et l'amortissement de ces investissements pÃ¨se de plus en plus sur son bilan.
L'histoire de ces derniÃ¨res annÃ©es montre que la situation actuelle n'est pas une crise ponctuelle. En 2023, Microsoft a rÃ©duit ses effectifs d'environ 5 %, rÃ©organisant ses structures aprÃ¨s la forte augmentation de ses effectifs pendant la pandÃ©mie. En janvier 2024, 10 000 nouveaux licenciements ont touchÃ© des Ã©quipes comme Bethesda, The Coalition et 343 Industries. Quelques mois plus tard, l'industrie du jeu vidÃ©o s'est de nouveau retrouvÃ©e sous le feu des critiques. En janvier 2024, Microsoft a licenciÃ© 1 900 personnes, un trimestre seulement aprÃ¨s avoir finalisÃ© l'acquisition d'Activision Blizzard pour 75,4 milliards de dollars. Activision Blizzard a Ã©tÃ© la plus touchÃ©e, son projet Odyssey Ã©tant annulÃ©, mais des licenciements ont Ã©galement affectÃ© d'autres Ã©quipes chez Xbox et Bethesda. En mai de la mÃªme annÃ©e, l'entreprise a fermÃ© Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games et Roundhouse Studios. Le vÃ©ritable tournant s'est toutefois produit en 2025, une annÃ©e que de nombreux employÃ©s considÃ¨rent comme la pire de l'histoire de l'entreprise. En janvier, les licenciements ont commencÃ©, touchant un peu moins de 1 % des effectifs. En mai, 3 % des employÃ©s ont Ã©tÃ© licenciÃ©s, et en juillet, Microsoft est allÃ© encore plus loin en supprimant 4 % de postes supplÃ©mentaires. Le studio Initiative a fermÃ© ses portes, entraÃ®nant la relance de Perfect Dark. Les Ã©quipes de ZeniMax Online Studios ont Ã©tÃ© rÃ©duites suite Ã l'annulation du projet Blackbird, et Rare a vu ses activitÃ©s considÃ©rablement rÃ©duites avec l'arrÃªt du dÃ©veloppement d'Everwild. Turn 10 Studios a perdu son indÃ©pendance et s'est retrouvÃ© cantonnÃ© Ã un rÃ´le de support pour la franchise Forza.
Suite Ã une rÃ©cente vague de licenciements, des rapports internes de Microsoft ont rÃ©vÃ©lÃ© que l'entreprise travaillait activement Ã remplacer certaines tÃ¢ches humaines par des agents basÃ©s sur l'IA. Peu aprÃ¨s, d'autres sources ont confirmÃ© que ces suppressions d'emplois Ã©taient directement liÃ©es Ã la nÃ©cessitÃ© de financer le dÃ©veloppement de son infrastructure d'IA. Tout porte Ã croire que le mÃªme mÃ©canisme est Ã l'origine de la prochaine vague de licenciements prÃ©vue. TipRanks fait Ã©galement Ã©tat de modifications prÃ©vues concernant la politique de travail hybride de l'entreprise. Ã€ compter du 23 fÃ©vrier 2026, les employÃ©s rÃ©sidant dans un rayon de 80 kilomÃ¨tres autour du bureau devront se rendre au travail au moins trois jours par semaine. Au sein de l'entreprise, l'inquiÃ©tude grandit quant Ã la possibilitÃ© que cette nouvelle politique serve de prÃ©texte Ã des rÃ©ductions d'effectifs supplÃ©mentaires sans annoncer de nouveaux licenciements.
