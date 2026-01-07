Se connecter  
Test One Piece Odyssey (PS5) - La perte des souvenirs
PubliÃ© le: 07/01/2026 @ 20:06:46: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osEichiro Oda a incontestablement construit un monde imaginaire dense et complexe, fait de cultures et d'intrigues originales, au point que l'on se demande parfois : " qu'est-ce qu'on a lu avant One Piece ? ". La rÃ©ponse se juxtapose presque toujours Ã  Dragon Ball, et cette association permet de se rendre compte de l'importance du premier, au point qu'il s'est constituÃ© un hÃ©ritage qui n'est pas facile Ã  atteindre. One Piece Odyssey est la derniÃ¨re expÃ©rience de jeu possible dans ce monde fictif, et nous sommes impatients de vous faire atterrir sur l'Ã®le de Waford. L'Ã©quipage de pirates de Chapeau de paille se retrouve en route vers une Ã®le mystÃ©rieuse lorsqu'un courant de choc inattendu (un geiser aux proportions Ã©piques) propulse le Thousand Sunny (le navire de nos hÃ©ros) dans les airs, dans les nuages. Tout ce qui monte doit aussi redescendre. Alors que le Sunny est en chute libre, le timonier et charpentier Franky sort les turbo-propulseurs et, avec une rafale, propulse le navire qui glisse vers l'Ã®le aperÃ§ue. L'atterrissage n'est pas des meilleurs et le navire subit de nombreux dÃ©gÃ¢ts, au point que Franky est obligÃ© de rester prÃ¨s du bateau, tandis que le capitaine Luffy part Ã  la recherche des membres de son Ã©quipage. AprÃ¨s avoir retrouvÃ© Nami, Zoro, Sanji, Usop, Robin, Chopper et Brook (ce dernier sous la forme d'un fantÃ´me car son corps a disparu), le capitaine dÃ©cide d'explorer l'Ã®le de Waford. Ce faisant, ils rencontrent une Ã©trange jeune fille appelÃ©e Lim qui, en touchant nos hÃ©ros, fait sortir des cubes de lumiÃ¨re de leurs corps, supprimant ainsi les souvenirs de l'Ã©quipage quant Ã  l'utilisation de leurs pouvoirs ou capacitÃ©s. La jeune fille, cependant, n'est pas agressive et les conduit Ã  Adio, un homme qui se considÃ¨re comme le pÃ¨re de Lim et qui s'excuse pour son comportement, invitant nos hÃ©ros Ã  retrouver leurs souvenirs en les emmenant sur l'Ã®le de Waford. Nous ne nous attarderons pas plus longtemps sur l'intrigue, mais nous pouvons vous dire qu'il s'agit d'une histoire trÃ¨s originale qui vous permettra de vivre une expÃ©rience pleine de mystÃ¨res et d'intrigues intÃ©ressantes sans jamais verser dans le banal, au contraire, en nous ramenant souvent dans le temps vers des souvenirs personnels trÃ¨s intenses. Dans l'univers du jeu, nous pouvons contrÃ´ler n'importe lequel des membres de l'Ã©quipage, en nous frayant un chemin Ã  travers diffÃ©rentes situations telles que des donjons et des rues en ruine. Le choix du personnage visible Ã  l'Ã©cran n'est pas seulement un plaisir personnel, il sera celui qui nous permettra d'interagir avec l'environnement proche, et donc par exemple Sanji pourra trouver des matÃ©riaux pour la cuisine, Zoro (qui ne vous laissera pas voir la carte alors qu'il est le capitaine de l'Ã©quipe, (parce que, comme dans les bandes dessinÃ©es, il n'a pas un sens de l'orientation dÃ©veloppÃ© et a tendance Ã  se perdre souvent) coupera les obstacles et les obstructions avec son Ã©pÃ©e, tandis que Luffy sera comme toujours le protagoniste de l'aventure, capable de nous amener Ã  des points d'intÃ©rÃªt en s'Ã©tirant. Tout au long de l'aventure, il y aura plusieurs Ã©nigmes environnementales qui augmenteront en difficultÃ© au fur et Ã  mesure que vous avancerez.
