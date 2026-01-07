Un tribunal ordonne la publication de conversations des utilisateurs de ChatGPT

PubliÃ© le: 07/01/2026 @ 17:43:11: Par Nic007 Dans "Programmation"
La dÃ©cision du tribunal amÃ©ricain risque de susciter de vives inquiÃ©tudes chez les utilisateurs de ChatGPT. Dans le cadre d'un litige en cours concernant le droit d'auteur, OpenAI a Ã©tÃ© sommÃ© de remettre Ã la partie adverse environ 20 millions d'enregistrements de conversations de chatbot. Les utilisateurs doivent donc Ãªtre conscients que des conversations, en apparence privÃ©es, avec le systÃ¨me d'IA pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. La dÃ©cision du tribunal fait suite Ã une plainte dÃ©posÃ©e par des mÃ©dias amÃ©ricains, dont le Chicago Tribune et le New York Times. Ces Ã©diteurs accusent OpenAI d'utiliser leurs articles pour entraÃ®ner des modÃ¨les de langage sans autorisation. Les avocats des mÃ©dias souhaitent prouver que ChatGPT reproduit naturellement des extraits de textes protÃ©gÃ©s, et non pas sous l'effet d'une provocation dÃ©libÃ©rÃ©e de la part des utilisateurs. Ã€ cette fin, ils ont demandÃ© l'accÃ¨s Ã un large Ã©chantillon des conversations. Un tribunal de New York a fait droit Ã cette demande, jugeant ces Ã©lÃ©ments de preuve essentiels Ã l'affaire.
OpenAI souligne que les donnÃ©es transfÃ©rÃ©es seront anonymisÃ©es, ne contenant aucune information permettant d'identifier directement les utilisateurs. Cependant, l'entreprise fait valoir que l'ampleur mÃªme de l'ensemble de donnÃ©es et la nature des conversations prÃ©sentent un risque pour la vie privÃ©e. Les journaux contiennent non seulement des questions techniques et des expÃ©riences crÃ©atives, mais aussi des confessions personnelles, des problÃ¨mes de santÃ© et des dilemmes professionnels. Le juge Sidney H. Stein a rejetÃ© ces prÃ©occupations. Dans sa dÃ©cision, il a dÃ©clarÃ© que l'anonymisation offrait une protection suffisante et que les intÃ©rÃªts de la justice l'emportaient sur les consÃ©quences potentielles pour les utilisateurs. La dÃ©cision du tribunal constitue un revers juridique important pour OpenAI. L'entreprise a fait valoir que la collecte et la transmission d'un tel volume de donnÃ©es reprÃ©sentaient une charge opÃ©rationnelle considÃ©rable et risquaient de nuire Ã la confiance des clients. Toutefois, ces arguments n'ont pas convaincu le tribunal, qui a confirmÃ© la dÃ©cision antÃ©rieure.
Des experts en sÃ©curitÃ© numÃ©rique soulignent que ce prÃ©cÃ©dent pourrait ouvrir la voie Ã des demandes similaires dans d'autres cas. Le Dr Ilia Kolochenko, d'ImmuniWeb, a qualifiÃ© la situation de revers en termes d'image et a mis en garde contre un effet domino lors de futurs essais impliquant l'intelligence artificielle.
