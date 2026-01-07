Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Un tribunal ordonne la publication de conversations des utilisateurs de ChatGPT
PubliÃ© le: 07/01/2026 @ 17:43:11: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa dÃ©cision du tribunal amÃ©ricain risque de susciter de vives inquiÃ©tudes chez les utilisateurs de ChatGPT. Dans le cadre d'un litige en cours concernant le droit d'auteur, OpenAI a Ã©tÃ© sommÃ© de remettre Ã  la partie adverse environ 20 millions d'enregistrements de conversations de chatbot. Les utilisateurs doivent donc Ãªtre conscients que des conversations, en apparence privÃ©es, avec le systÃ¨me d'IA pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. La dÃ©cision du tribunal fait suite Ã  une plainte dÃ©posÃ©e par des mÃ©dias amÃ©ricains, dont le Chicago Tribune et le New York Times. Ces Ã©diteurs accusent OpenAI d'utiliser leurs articles pour entraÃ®ner des modÃ¨les de langage sans autorisation. Les avocats des mÃ©dias souhaitent prouver que ChatGPT reproduit naturellement des extraits de textes protÃ©gÃ©s, et non pas sous l'effet d'une provocation dÃ©libÃ©rÃ©e de la part des utilisateurs. Ã€ cette fin, ils ont demandÃ© l'accÃ¨s Ã  un large Ã©chantillon des conversations. Un tribunal de New York a fait droit Ã  cette demande, jugeant ces Ã©lÃ©ments de preuve essentiels Ã  l'affaire.

OpenAI souligne que les donnÃ©es transfÃ©rÃ©es seront anonymisÃ©es, ne contenant aucune information permettant d'identifier directement les utilisateurs. Cependant, l'entreprise fait valoir que l'ampleur mÃªme de l'ensemble de donnÃ©es et la nature des conversations prÃ©sentent un risque pour la vie privÃ©e. Les journaux contiennent non seulement des questions techniques et des expÃ©riences crÃ©atives, mais aussi des confessions personnelles, des problÃ¨mes de santÃ© et des dilemmes professionnels. Le juge Sidney H. Stein a rejetÃ© ces prÃ©occupations. Dans sa dÃ©cision, il a dÃ©clarÃ© que l'anonymisation offrait une protection suffisante et que les intÃ©rÃªts de la justice l'emportaient sur les consÃ©quences potentielles pour les utilisateurs. La dÃ©cision du tribunal constitue un revers juridique important pour OpenAI. L'entreprise a fait valoir que la collecte et la transmission d'un tel volume de donnÃ©es reprÃ©sentaient une charge opÃ©rationnelle considÃ©rable et risquaient de nuire Ã  la confiance des clients. Toutefois, ces arguments n'ont pas convaincu le tribunal, qui a confirmÃ© la dÃ©cision antÃ©rieure.

Des experts en sÃ©curitÃ© numÃ©rique soulignent que ce prÃ©cÃ©dent pourrait ouvrir la voie Ã  des demandes similaires dans d'autres cas. Le Dr Ilia Kolochenko, d'ImmuniWeb, a qualifiÃ© la situation de revers en termes d'image et a mis en garde contre un effet domino lors de futurs essais impliquant l'intelligence artificielle.
« AMD pourrait relancer les processeurs Ze...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
06-01Atlas de Boston Dynamics n'est plus un prototype : l'avenir des robots est dÃ©sormais une rÃ©alitÃ©.
29-12La petite nouveautÃ© de ChatGPT qui change notre faÃ§on d'Ã©crire des brouillons
29-12GrÃ¢ce Ã  l'IA, il est possible de chauffer gratuitement les logements : c'est dÃ©jÃ  une rÃ©alitÃ© en Finlande.
23-12ChatGPT modifie dÃ©sormais votre ton automatiquement et vous aide mÃªme avec vos e-mails.
23-12Les taxis autonomes ont paralysÃ© la circulation. Il a suffi d'Ã©teindre les lumiÃ¨res.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Programmation Programmation
Un tribunal ordonne la publication de conversations des utilisateurs de ChatGPT
AMD AMD
AMD pourrait relancer les processeurs Zen 3 pour lutter contre la crise de la mÃ©moire.
Intel Intel
Intel prÃ©sente sa nouvelle carte graphique Arc B390. Les rÃ©sultats sont impressionnants.
Android Android
Google vient de ralentir dÃ©finitivement le dÃ©veloppement indÃ©pendant d'Android.
VidÃ©o VidÃ©o
Les cinÃ©mas paniquent face aux projets de Netflix : le rachat de Warner Bros. va bouleverser le secteur.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?