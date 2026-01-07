AMD pourrait relancer les processeurs Zen 3 pour lutter contre la crise de la mÃ©moire.

Se connecter  
PubliÃ© le: 07/01/2026 @ 17:40:59: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDComme chaque annÃ©e, le CES 2026 nous inonde d'annonces de nouveaux matÃ©riels, mais parfois, ce n'est pas le lancement du produit en lui-mÃªme, mais une remarque apparemment anodine qui retient le plus l'attention. C'est prÃ©cisÃ©ment ce qui s'est passÃ© lors d'une rÃ©union Ã  huis clos au CES de Las Vegas, en prÃ©sence de journalistes spÃ©cialisÃ©s. David McAfee, d'AMD, a laissÃ© entendre que l'entreprise envisageait le retour d'anciens processeurs de bureau AM4, notamment les modÃ¨les Ryzen 5000 et les APU basÃ©s sur l'architecture Zen 3. Nul n'ignore que monter un nouvel ordinateur est devenu exceptionnellement coÃ»teux ces derniers temps. Le principal responsable ? Le prix exorbitant de la mÃ©moire DDR5. Pour les utilisateurs qui passent d'un systÃ¨me vieux de quatre ans, cela implique non seulement l'achat de nouvelle mÃ©moire, mais aussi le remplacement de la carte mÃ¨re et du processeur, qu'il soit Intel ou AMD. RÃ©sultat ? Une mise Ã  niveau peut coÃ»ter plus cher qu'un ordinateur complet il y a quelques annÃ©es Ã  peine.

InterrogÃ© Ã  ce sujet, McAfee a ouvertement admis qu'AMD Â« Ã©tudie activement toutes les options Â» pour accroÃ®tre la disponibilitÃ© du matÃ©riel et rÃ©intÃ©grer d'anciens produits Ã  l'Ã©cosystÃ¨me AM4. L'objectif est de permettre aux joueurs et aux passionnÃ©s d'effectuer une mise Ã  niveau significative sans avoir Ã  reconstruire l'intÃ©gralitÃ© de la plateforme. Selon un reprÃ©sentant d'AMD, l'entreprise Â« travaille d'arrache-pied Â» sur ce point. Bien entendu, une simple dÃ©claration ne constitue pas encore la stratÃ©gie officielle de l'ensemble de l'entreprise, mais compte tenu des rÃ©alitÃ©s actuelles du marchÃ©, une telle dÃ©marche semble logique, tant du point de vue du fabricant que de celui des clients.

Il est intÃ©ressant de noter qu'AMD dispose de donnÃ©es concrÃ¨tes confirmant la pertinence de cette approche. Les donnÃ©es tÃ©lÃ©mÃ©triques collectÃ©es par le logiciel Adrenalin montrent qu'une part importante des utilisateurs utilisent encore des processeurs Ryzen sÃ©ries 2000 et 3000. Pour eux, passer Ã  un Ryzen 5000 reprÃ©senterait un gain de performances considÃ©rable, sans qu'il soit nÃ©cessaire d'investir dans de la nouvelle mÃ©moire ni une nouvelle carte mÃ¨re. Des signaux similaires nous parviennent du marchÃ© de dÃ©tail. Les partenaires d'AMD signalent une hausse des ventes de processeurs seuls, sans les autres composants. Cela indique clairement que les consommateurs recherchent la solution la plus Ã©conomique pour amÃ©liorer les performances de leur ordinateur. Ce n'est guÃ¨re surprenant, sachant que l'achat de 32 Go de mÃ©moire DDR5, d'une nouvelle carte mÃ¨re et d'un processeur peut facilement coÃ»ter plusieurs milliers de zlotys. Il convient Ã©galement de noter que, malgrÃ© la hausse des prix de la mÃ©moire DDR4, la situation n'est pas encore dÃ©sespÃ©rÃ©e. Samsung a renoncÃ© Ã  son projet d'arrÃªter la production de DDR4, et SK Hynix a augmentÃ© les volumes de production de son usine de Wuxi. Par consÃ©quent, cette plateforme plus ancienne dispose encore de capacitÃ©s de production et a de rÃ©elles chances de rester sur le marchÃ© pendant des mois, voire des annÃ©es.
