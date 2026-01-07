Intel prÃ©sente sa nouvelle carte graphique Arc B390. Les rÃ©sultats sont impressionnants.

Se connecter  
Publié le: 07/01/2026 @ 17:39:54: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a dÃ©voilÃ© ses processeurs Core Ultra Series 3 et a accordÃ© une attention particuliÃ¨re Ã  la partie graphique intÃ©grÃ©e. Selon l'entreprise, le GPU Arc B390, qui Ã©quipe le Core Ultra X9 388H, surpasse nettement les solutions concurrentes d'AMD dans cette catÃ©gorie. Les tests internes d'Intel montrent que la carte graphique Arc B390 est en moyenne environ 73 % plus rapide que la Radeon 890M intÃ©grÃ©e au Ryzen AI HX 370. Les performances graphiques ont Ã©tÃ© testÃ©es sur 45 jeux en rÃ©solution 1080p avec une mise Ã  l'Ã©chelle Ã  540p. Durant ces tests, la puce AMD a consommÃ© 53 W, tandis que la puce Intel Ã©tait limitÃ©e Ã  45 W. L'entreprise indique Ã©galement qu'en rÃ©solution native 1080p, le gain de performance atteint environ 82 %. Elle affirme que son nouveau GPU intÃ©grÃ© offre Ã©galement de meilleures performances en ray tracing, en gÃ©nÃ©ration d'images et dans d'autres tÃ¢ches graphiques. D'aprÃ¨s les donnÃ©es, les jeux plus gourmands en ressources, comme Assassin's Creed Shadows et Black Myth: Wukong, atteignent une frÃ©quence d'images fluide de 30 Ã  40 images par seconde. Les titres e-sport moins exigeants, tels que League of Legends et Rocket League, frÃ´lent les 300 images par seconde, mÃªme sans utiliser de gÃ©nÃ©rateur d'images.

Intel a Ã©galement mis en avant sa technologie XeSS, dÃ©jÃ  disponible sur certains ordinateurs portables et appareils mobiles. XeSS surpasserait la technologie FSR3 utilisÃ©e dans la Radeon 890M. XeSS 3 a Ã©galement Ã©tÃ© annoncÃ© ; cette version vise Ã  amÃ©liorer encore la qualitÃ© de la mise Ã  l'Ã©chelle d'images basÃ©e sur l'IA et Ã  proposer pour la premiÃ¨re fois le rendu multi-images sur du matÃ©riel mobile. Cette nouvelle technologie fonctionnerait de maniÃ¨re similaire Ã  DLSS 4, en utilisant l'intelligence artificielle pour insÃ©rer des images supplÃ©mentaires entre celles rendues de faÃ§on traditionnelle. Cependant, Intel n'a pas fourni d'informations dÃ©taillÃ©es sur l'impact de cette fonctionnalitÃ© sur la latence d'entrÃ©e. La carte mÃ¨re Arc B390 utilise l'architecture Xe3 Arc Battlemage et embarque 12 cÅ“urs Xe. AMD a Ã©galement annoncÃ© la sÃ©rie Ryzen AI 400, mais ces nouvelles puces mobiles conservent les mÃªmes iGPU que les Ryzen AI 300. La sociÃ©tÃ© a par ailleurs dÃ©voilÃ© la nouvelle gÃ©nÃ©ration de Strix Halo, des APU puissants dont les performances devraient se rapprocher de celles de la PlayStation 5, mÃªme si les premiers appareils Ã©quipÃ©s de ces puces seront trÃ¨s onÃ©reux.

Intel, de son cÃ´tÃ©, collaborera avec de nombreux fabricants de matÃ©riel mobile, dont Microsoft, MSI, Acer, GPD et OneXPlayer. L'entreprise affirme clairement sa volontÃ© de renforcer sa prÃ©sence non seulement sur le marchÃ© des ordinateurs portables, mais aussi sur celui des appareils portables. Cependant, on ne sait pas encore comment les puces Xe3 se comporteront dans les appareils portables, qui fonctionnent gÃ©nÃ©ralement Ã  15-30 W.
