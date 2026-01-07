Google vient de ralentir définitivement le développement indépendant d'Android.

Google prépare un changement majeur pour Android , qui impactera le travail des développeurs et des fabricants . À partir de 2026, le projet AOSP , la base open source du système d'exploitation, suivra un calendrier différent. La nouveauté concerne la fréquence des mises à jour de code, qui n'accompagneront plus chaque mise à jour trimestrielle. Cette mesure vise à assurer une gestion plus stable de la plateforme et une meilleure adéquation avec le modèle de développement actuel, mais quelle que soit la justification officielle, son impact sur la communauté des développeurs ne peut être que positif . Ce changement marque le passage de quatre à deux mises à jour annuelles du code AOSP . Chaque nouvelle version sera publiée au deuxième et au quatrième trimestre, alors qu'auparavant Google publiait le code après chaque mise à jour trimestrielle. D'après l'entreprise, cette structure simplifie la gestion des branches de développement et réduit la fragmentation interne . L'équipe cible la branche android-latest-release , qui deviendra le point central de développement et de contribution au projet.
Ce nouveau processus n'affecte pas la gestion de la sécurité . Google continuera de distribuer chaque mois des correctifs dédiés via une branche exclusivement réservée aux mises à jour correctives, en maintenant le mécanisme actuel inchangé. Google réaffirme son engagement indéfectible envers AOSP et précise que le nouveau calendrier vise à offrir une base plus solide aux développeurs de l'écosystème Android. Cette décision est appelée à façonner l'avenir du projet. Son évolution reste à déterminer, mais il était déjà évident que le développement indépendant n'est plus ce qu'il était, et cette initiative de Google constitue un obstacle supplémentaire à un système qui avait besoin d'être simplifié.
