Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google vient de ralentir définitivement le développement indépendant d'Android.
Publié le: 07/01/2026 @ 13:52:33: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle prépare un changement majeur pour Android , qui impactera le travail des développeurs et des fabricants . À partir de 2026, le projet AOSP , la base open source du système d'exploitation, suivra un calendrier différent. La nouveauté concerne la fréquence des mises à jour de code, qui n'accompagneront plus chaque mise à jour trimestrielle. Cette mesure vise à assurer une gestion plus stable de la plateforme et une meilleure adéquation avec le modèle de développement actuel, mais quelle que soit la justification officielle, son impact sur la communauté des développeurs ne peut être que positif . Ce changement marque le passage de quatre à deux mises à jour annuelles du code AOSP . Chaque nouvelle version sera publiée au deuxième et au quatrième trimestre, alors qu'auparavant Google publiait le code après chaque mise à jour trimestrielle. D'après l'entreprise, cette structure simplifie la gestion des branches de développement et réduit la fragmentation interne . L'équipe cible la branche android-latest-release , qui deviendra le point central de développement et de contribution au projet.

Ce nouveau processus n'affecte pas la gestion de la sécurité . Google continuera de distribuer chaque mois des correctifs dédiés via une branche exclusivement réservée aux mises à jour correctives, en maintenant le mécanisme actuel inchangé. Google réaffirme son engagement indéfectible envers AOSP et précise que le nouveau calendrier vise à offrir une base plus solide aux développeurs de l'écosystème Android. Cette décision est appelée à façonner l'avenir du projet. Son évolution reste à déterminer, mais il était déjà évident que le développement indépendant n'est plus ce qu'il était, et cette initiative de Google constitue un obstacle supplémentaire à un système qui avait besoin d'être simplifié.
« Les cinémas paniquent face aux projets ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-12Un milliard d'appareils Android sont menacés et la seule solution passe par votre portefeuille.
23-12Android 16 : une fonctionnalité qui va révolutionner votre façon de contrôler votre réseau  1
23-12Android Auto pourrait nous permettre de diffuser du contenu multimédia directement dans notre voiture.
18-12Android 16 QPR3 Beta présente en avant-première les fonctionnalités à venir
08-12Les widgets arrivent sur l'écran de verrouillage d'Android, mais peut-être aurait-il mieux valu s'en passer.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Google vient de ralentir définitivement le développement indépendant d'Android.
Vidéo Vidéo
Les cinémas paniquent face aux projets de Netflix : le rachat de Warner Bros. va bouleverser le secteur.
Google Google
Google désactive discrètement une fonctionnalité clé de Gmail : les utilisateurs sont indignés.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Truck Driver: The Dutch Connection (PS5) - Un voyage amer à travers les Pays-Bas
Programmation Programmation
Atlas de Boston Dynamics n'est plus un prototype : l'avenir des robots est désormais une réalité.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?