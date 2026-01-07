Les cinémas paniquent face aux projets de Netflix : le rachat de Warner Bros. va bouleverser le secteur.

Les marchés du cinéma et du streaming bruissent de spéculations autour du rachat potentiel de Warner Bros. Discovery par Netflix. Bien que l'accord ne soit pas encore finalisé, la simple perspective d'un changement de propriétaire pour l'un des plus importants conglomérats médiatiques au monde suffit à susciter une vague d'inquiétude chez les exploitants de salles, les créateurs et les fans de marques emblématiques. L'enjeu ne se limite pas à des milliards de dollars ; il concerne également l'avenir de la distribution en salles et la manière dont le public découvrira les films à succès. Début décembre 2025, Netflix et Warner Bros. Discovery ont annoncé un accord de fusion d'une valeur d'environ 82,7 milliards de dollars. Cet accord porte sur l'ensemble du portefeuille de Warner, incluant les studios de cinéma et de télévision ainsi que les marques HBO et HBO Max. Cependant, le processus a été bloqué par des examens antitrust, et une offre concurrente de Paramount et Skydance a accentué les tensions. Warner Bros. Discovery évalue actuellement les deux options, et aucune décision finale n'a encore été prise. Cette incertitude est particulièrement vive pour les fans de franchises comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et DC. Un changement de propriétaire pourrait signifier non seulement une nouvelle stratégie commerciale, mais aussi une redéfinition du rôle du cinéma dans l'histoire de ces marques.
Les informations les plus controversées concernent la possible réduction de la durée d'exploitation traditionnelle des films en salles. Selon les spéculations du secteur, Netflix envisagerait un modèle où les nouveaux films Warner Bros. ne seraient projetés en salles que pendant 17 jours, avant d'être disponibles sur sa plateforme de streaming presque immédiatement. Ce scénario marquerait une rupture avec la norme actuelle d'environ 45 jours. Les exploitants de salles de cinéma préviennent qu'une telle mesure pourrait fragiliser leur modèle économique. Les recettes principales sont souvent générées non seulement lors du week-end de sortie, mais aussi durant les semaines suivantes. Réduire cette période risquerait de diminuer la rentabilité de nombreuses sorties, notamment celles destinées au grand public. Le débat autour des sorties en salles alimente les inquiétudes quant à l'avenir des plus grandes franchises de Warner Bros. Les critiques soulignent que Netflix pourrait les considérer avant tout comme un outil d'acquisition de nouveaux abonnés. Dans ce cas, le cinéma passerait au second plan et les avant-premières deviendraient un élément de la stratégie marketing de la plateforme plutôt qu'un événement central pour les spectateurs. Parallèlement, Netflix ne fait aucune déclaration officielle. L'entreprise se contente d'évoquer le recours aux « fenêtres de diffusion standard du secteur », sans donner de chiffres ni de calendrier précis.
Les actions menées jusqu'à présent par Netflix laissent penser que le géant du streaming n'a aucune intention d'abandonner complètement les salles de cinéma. À titre d'exemple, citons la sortie du dernier épisode de « Stranger Things », diffusé dans une sélection de cinémas américains en fin d'année en partenariat avec AMC. Cet événement, qui a rencontré un vif succès, a démontré que le cinéma peut encore constituer un outil promotionnel efficace. Le modèle de distribution, cependant, différait sensiblement du modèle traditionnel. L'entrée se faisait sur présentation de coupons spéciaux, les recettes étant reversées directement aux cinémas. Cette approche visait à établir un système de redevances pour les créateurs et les acteurs dans un contexte où les frontières entre cinéma, télévision et streaming sont de plus en plus floues.
